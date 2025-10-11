«Считается, что у автомобилистов есть свободные деньги»

Участники прошедшего 11 октября митинга во Владивостоке потребовали отменить запланированное властями повышение ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили, охарактеризовав инициативы Минпромторга, как «грабеж населения». По мнению участников акции протеста, необходимо пересмотреть налоговые и таможенные тарифы с целью снижения стоимости ввоза транспортных средств, а не предпринимать меры, из-за которых ранее доступные машины существенно подорожают.

Площадь перед Домом молодежи во Владивостоке была ограждена переносными металлическими заборами, за периметр которых можно было попасть, только пройдя рамки металлоискателей. К 11:55 по местному времени (4:55 мск) возле металлоискателей выстроились очереди, но полицейские никого не пропускали. «Начало митинга в 12:00, в 12:00 и начнем пропускать»,— объяснил один из стражей порядка. Так и произошло, но несколько десятков человек предпочли все время проведения митинга оставаться снаружи ограждения. «На всякий случай»,— сказал «Ъ» один из участников акции. Он напомнил, что декабре 2008 года акция протеста против повышения пошлин на ввозимые иномарки была в центре Владивостока жестко разогнана отрядом подмосковного ОМОНа «Зубр». На этот раз протест против повышения ставок утильсбора был согласован мэрией, и автозак, припаркованный сразу за сценой, на которую выходили ораторы, остался невостребованным.

Согласно предложениям Минпромторга, с 1 ноября текущего года планируется повышение ставок утильсбора. Соответствующий проект постановления проходит обсуждение на regulation.gov.ru. Теперь утильсбор должен будет уплачиваться исходя не только из объема двигателя и года выпуска машины, но и мощности двигателя. В первую очередь такие меры скажутся на уровне утильсбора на электромобили и последовательные гибриды. На некоторые модели дилеры уже прогнозируют рост цен на 2 млн руб.

Собравшиеся на площади люди держали в руках плакаты «Машина не ипотека, а средство передвижение», «Им мерседесы, а нам Жигули», «Сначала дороги, потом сборы». «Мы прекрасно понимаем, что происходит — за наш с вами счет, за счет простых людей хотят решить бюджетные проблемы»,— задал тон протестной акции ее организатор — депутат законодательного собрания Приморья Александр Сустов, исключенный в конце прошлого года из КПРФ. «На протяжении десяти лет в виде утилизационного сбора идет систематический грабеж населения России, у кого еще есть, что взять. Просто считается, что у автомобилистов есть свободные деньги, которые государство в сложный для себя момент может из кармана выдернуть. Стоящие сейчас на площади, вы знаете хоть одного человека, который утилизировал машину? И я не знаю! Старые машины отвозим на авторазборку или сдаем на металлолом. Отсюда возникает вопрос — за что мы платим (утильсбор — «Ъ»)?»,— продолжил тему бывший краевой парламентарий Геннадий Шульга.

Его бывший коллега, независимый депутат заксобрания Приморья Леонид Васюкевич заявил, что действия федеральных властей приведут к тому, что Россия станет подобием Кубы 70–80-х годов прошлого века, на дорогах которой преобладали старые автомобили. Выступавшие следом представители местного автобизнеса говорили о том, что после повышения утильсбора без работы в регионе останутся тысячи людей.

Эмоциональным окончанием митинга стало коллективное скандирование лозунга: «Хватит грабить свой народ!». В принятой участниками митинга резолюции, которая будет направлена в правительство РФ, содержится требование «отменить планируемое повышение ставок утилизационного сбора», «пересмотреть налоговую и таможенную политику с целью снижения стоимости ввоза автомобилей» и «развивать свой автопром не за счет простых граждан, а с помощью здоровой конкуренции».

«Пришло достаточно людей чтобы показать, что есть несогласные с повышением утильсбора»,— охарактеризовал «Ъ» итоги митинга господин Сустов. Он оценил число собравшихся в 400 человек (в заявке на проведение акции протеста указывалось 498 участников). Геннадий Шульга не скрывал удивления, что власти согласовали митинг. «Возможно они думали, что никто не придет, что эта тема волнует только автобарыг. Второй вариант — чиновники сами ездят на японских машинах и понимают, что это (повышение утильсбора — «Ъ») все равно как-то ударит по их бюджетам. Либо им придется пересаживаться на "Лады" и "Нивы", либо уже покупать какие-то машины значительно дороже»,— сказал «Ъ» господин Шульга.

Алексей Чернышев, Владивосток