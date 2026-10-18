«Гайд-паркам» добавят комфорта

Изменения предложено внести в постановление правительства Санкт-Петербурга от 24 декабря 2012 года, регулирующее порядок организации городских «гайд-парков» (места, где публичные мероприятия могут проводиться без согласования с властями). Согласно поправкам, «специально отведенные места для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений» на период проведения публичных мероприятий предполагается оснащать сценой (подиумом), туалетами из расчета не менее четырех штук на 500 человек, арочными металлодетекторами пропускной способностью около десяти человек в минуту каждый, а также металлическими ограждениями и системами видеонаблюдения, в том числе мобильными. Доставку, монтаж и демонтаж оборудования будет обеспечивать учреждение, подведомственное городскому комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности.