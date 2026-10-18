«Гайд-паркам» добавят комфорта
Власти Петербурга уточняют правила оборудования мест для митингов
Администрация Санкт-Петербурга разработала порядок оборудования «специально отведенных мест» для проведения митингов. Согласно проекту, эти «гайд-парки», в частности, должны быть оснащены металлодетекторами, туалетами и системами видеонаблюдения. 1 октября в Северной столице был отменен шестилетний «коронавирусный» запрет на массовые мероприятия, но первую после этого заявку на шествие и митинг от молодых коммунистов власти отклонили. В КПРФ надеются, что новые поправки облегчат митинговую активность граждан.
Изменения предложено внести в постановление правительства Санкт-Петербурга от 24 декабря 2012 года, регулирующее порядок организации городских «гайд-парков» (места, где публичные мероприятия могут проводиться без согласования с властями). Согласно поправкам, «специально отведенные места для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений» на период проведения публичных мероприятий предполагается оснащать сценой (подиумом), туалетами из расчета не менее четырех штук на 500 человек, арочными металлодетекторами пропускной способностью около десяти человек в минуту каждый, а также металлическими ограждениями и системами видеонаблюдения, в том числе мобильными. Доставку, монтаж и демонтаж оборудования будет обеспечивать учреждение, подведомственное городскому комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
В проекте постановления, опубликованном 16 октября на сайте городской администрации для антикоррупционной экспертизы, также уточняется, что администрации районов, на территории которых расположены «гайд-парки», при получении информации о планах по проведению публичного мероприятия с численностью не более 500 человек должны незамедлительно проинформировать об этом комитет по вопросам законности и правопорядка.
В список таких площадок предлагается добавить место около закладного камня в честь 100-летия создания уголовного розыска в Полюстровском парке. Ранее в перечень «специально отведенных мест» были включены площадки в пяти парках, сквере Николая Львова и саду Девятого Января, а также северная сторона площади Ленина у Финляндского вокзала.
Разработать правила оснащения мест для митингов Смольный намеревался еще в 2021 году, однако проект потерял актуальность из-за пандемии коронавируса и введенных в городе ограничений на проведение массовых мероприятий.
«Антиковидное» постановление, принятое в марте 2020-го и действовавшее на протяжении более шести лет, было отменено лишь 1 октября 2026 года.
В тот же день петербургское отделение Ленинского коммунистического союза молодежи (молодежное крыло КПРФ) подало в администрацию Калининского района уведомление о проведении у Финляндского вокзала шествия и митинга под лозунгами защиты социальных и трудовых прав граждан и «критики капиталистической формации».
Однако глава администрации Михаил Асташкевич уведомил комсомольцев, что эта локация требует дополнительных согласований в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Попытка перенести митинг на север Петербурга тоже не удалась: администрация района посчитала, что использование громкоговорителей создаст угрозу общественному порядку.
К готовящимся поправкам о техническом оснащении «гайд-парков» петербургские коммунисты отнеслись скорее положительно.
Как заявил “Ъ” пресс-секретарь горкома КПРФ Александр Рогожкин, намерения властей заняться обустройством таких площадок партийцы приветствуют: «Если это шаг в сторону того, чтобы позволить людям цивилизованно и мирно обсуждать проблемы, то мы, естественно, это поддерживаем. Единственное — там идет речь о камерах видеонаблюдения: не хотелось бы, чтобы это использовалось для давления на людей, если они не нарушают закон». Коммунисты надеются, что после оборудования «гайд-парков» власти не станут ограничивать гражданских активистов в проведении собраний и в иных местах, добавил господин Рогожкин.