Гитариста группы «Стоптайм» отправили под арест на 13 суток

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 13 суток гитариста группы «Стоптайм» Александра Орлова. Ему, а также барабанщику и солисту группы Владиславу Леонтьеву и Диане Логиновой (псевдоним Наоко) вменили организацию митинга, повлекшего нарушение порядка. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов Петербурга.

Речь идет о концерте группы возле входа на станцию метро «Площадь Восстания», который прошел 11 октября. По данным следствия, на мероприятии присутствовали не менее 70 слушателей, которые мешали гражданам спуститься в метро. К тому же концерт не был согласован с городской администрацией.

Господин Орлов пришел в отдел полиции после задержания госпожи Логиновой, так как она является его девушкой. По его словам, группа решила выступить на площади Восстания спонтанно и не знала о необходимости согласовывать концерт. Адвокат просила прекратить производство по делу.

Владислава Леонтьева и Диану Логинову также отправили под арест на 13 суток. Ранее сообщалось, что Наоко задержали из-за исполнения запрещенной песни рэпера Noize MC (признан в России иноагентом). Издание «Фонтанка» утверждает, что на певицу также составили протокол о дискредитации ВС РФ, его могут направить в суд по истечении ареста.

Никита Черненко