Закупкам добавят простоты
Внесены законопроекты о корректировке процедур поставок государству и госкомпаниям
Группа парламентариев внесла в Госдуму два законопроекта об упрощении процесса закупок государства и госкомпаний. В частности, до 2028 года продлевается действие введенных в 2022 году антикризисных мер (таких как возможность вносить изменения в существенные условия контрактов). Для поддержки малого бизнеса, которому госкомпании обязаны отдавать четверть своих заказов, предусмотрена норма о включении в договоры о поставках обоюдной ответственности сторон за неисполнение обязательств. Для борьбы с неплатежами госкомпаний при закупках предлагается убрать возможность выносить им предупреждения вместо штрафов.
Парламентарии во главе со спикерами верхней и нижней палаты Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение Госдумы пакет поправок в закупочное законодательство — изменения нацелены на упрощение процедур, проводимых в рамках госзаказа (44-ФЗ) и закупок госкомпаний (223-ФЗ).
Правка 44-ФЗ продлевает до 2028 года срок действия временных антикризисных мер, введенных еще в 2022-м. Среди них — возможность осуществлять закупки в строительстве под ключ, право на основании решений правительства или властей регионов вносить изменения в существенные условия контрактов. Кроме того, за правительством предлагается на постоянной основе закрепить пока временные полномочия по установлению дополнительных случаев применения закрытых конкурентных способов определения поставщика. Среди прочих новаций — распространение антидемпинговых мер, прежде применяемых только при торгах и аукционах, на проведение запроса котировок, а также увеличение сроков контрактов на 10%, в случае если объем поставляемых товаров или услуг также был увеличен пропорционально.
Поправками в 223-ФЗ среди прочего предлагается расширить доступ малого и среднего бизнеса к рынку, повысив с 7 млн до 10 млн руб. порог, при котором допускается проведение запроса котировок в электронной форме с участием МСП. Также предусмотрена возможность включать в договоры с поставщиками и подрядчиками из числа МСП условия обоюдной ответственности заказчика и исполнителя за нарушение обязательств по контракту.
Для поддержки малого бизнеса также подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Они исключают нынешнюю возможность замены предупреждением административного штрафа (для должностных лиц — 50 тыс. руб., для компаний — 100 тыс. руб.) за несоблюдение сроков заключения договора, несоблюдение годовой квоты заказов у МСП и за просрочку оплаты. Ожидается, что эта мера поможет в борьбе с неплатежами госкомпаний, часть которых срывает сроки оплаты намеренно, зарабатывая на депозитах или ином использовании денег.
Впрочем, как отмечает член генсовета «Деловой России» Алексей Кучмин, небольшая для крупного заказчика сумма штрафа часто закладывается им в риски «как стоимость бесплатного кредитования за счет оборотных средств поставщика». Несмотря на это, по его мнению, изменения в КоАП могут оказать эффект на ситуацию со срывами оплаты, поскольку потенциальная угроза получить после проверки ФАС штраф с занесением в личное дело грозит топ-менеджменту «серьезным репутационным и карьерным ущербом». «Мы ожидаем, что госкомпании наведут порядок в своих бухгалтериях. Для малого бизнеса это означает предсказуемость»,— сказал “Ъ” господин Кучмин.
Руководитель Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Сергей Лаптев считает, что новация простимулирует госкомпании к добросовестному исполнению своих обязательств. Однако нужны и иные меры ответственности, в частности повышение штрафов для юрлиц до 300–500 тыс. руб. и их индексация для должностных лиц.
По мнению адвоката бюро a.t.Legal Ильи Пасенко, и после принятия изменений останется достаточное количество проблем, требующих решения. Это, например, широкое толкование недостоверности сведений, которые предоставляет подрядчик,— сейчас для доступа к госзаказу участник закупок должен соответствовать критериям заказчика, и, если последний сочтет, что предоставленные исполнителем сведения неверны, он может расторгнуть договор. Старший консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова добавляет, что в экспертном сообществе также давно обсуждается проблема формального допуска к закупкам, когда победителем становится компания, фактически не обладающая ресурсами для исполнения обязательств по контрактам.
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 2