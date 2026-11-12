Закупкам добавят простоты

Правка 44-ФЗ продлевает до 2028 года срок действия временных антикризисных мер, введенных еще в 2022-м. Среди них — возможность осуществлять закупки в строительстве под ключ, право на основании решений правительства или властей регионов вносить изменения в существенные условия контрактов. Кроме того, за правительством предлагается на постоянной основе закрепить пока временные полномочия по установлению дополнительных случаев применения закрытых конкурентных способов определения поставщика. Среди прочих новаций — распространение антидемпинговых мер, прежде применяемых только при торгах и аукционах, на проведение запроса котировок, а также увеличение сроков контрактов на 10%, в случае если объем поставляемых товаров или услуг также был увеличен пропорционально.