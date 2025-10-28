На гитариста «Стоптайма» Орлова составили новый протокол об организации митингов

Гитариста группы «Стоптайм» Александра Орлова, освобожденного из спецприемника после административного ареста, доставили в отдел полиции. По данным издания «Фонтанка», на него составили новый протокол об организации митинга, повлекшего нарушение общественного порядка.

Правоохранители задержали музыканта сразу после выхода из приемника в Луге. Там он отбывал 12 суток ареста, назначенных также за организацию массового скопления граждан. По вменяемой административной статье (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП) ему могут назначить до 15 суток ареста. Согласно предварительной информации, господин Орлов остается в отделе МВД.

15 октября задержали солистку «Стоптайм» Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко. Причиной стало исполнение запрещенной песни рэпера Noize MC (признан в России иноагентом). 16 октября ей и барабанщику группы Владиславу Леонтьеву назначили 13 суток административного ареста за организацию митингов. Позже стало известно, что на Наоко планируют составить два протокола о дискредитации ВС РФ. 27 октября суд вернул протокол на доработку.

Никита Черненко