Уиткофф: эмиссары США сообщили Зеленскому о позитивных итогах встречи с Путиным

Встреча Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Путиным состоялась вчера днем в Кремле. Владимир Путин выступил с инициативой провести гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с той, что ранее была организована в Алешках. Кроме того, российский президент выразил надежду на установление «вечного» мира на Украине и призвал страны Европы определиться, чего они добиваются — «мира или войны».