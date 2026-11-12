Уиткофф: эмиссары США сообщили Зеленскому о позитивных итогах встречи с Путиным
Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Дублин к Владимиру Зеленскому, чтобы рассказать, как накануне прошли их переговоры с Владимиром Путиным. Об этом рассказал господин Уиткофф на брифинге по итогам встречи президентом Украины.
Стив Уиткофф отметил, что вчерашняя беседа с российским президентом получилась продуктивной, и переговорщики смогли достичь положительных результатов. Также он анонсировал еще одну встречу по урегулированию конфликта, но когда и где она состоится — не уточнил.
Встреча Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Путиным состоялась вчера днем в Кремле. Владимир Путин выступил с инициативой провести гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с той, что ранее была организована в Алешках. Кроме того, российский президент выразил надежду на установление «вечного» мира на Украине и призвал страны Европы определиться, чего они добиваются — «мира или войны».