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Страсбург выставил России счет за гематомы и переломы

ЕСПЧ принял решение в пользу пострадавших от полицейского насилия

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить более €487 тыс. российским гражданам, пострадавшим от действий правоохранительных органов. Страсбург установил, что в ходе акций протеста 2018–2021 годов в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах сотрудники силовых ведомств применили к заявителям «необоснованное насилие». При этом, заключили в суде, власти РФ не провели должного расследования и не привлекли к ответственности виновных в превышении полномочий правоохранителей.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего в ЕСПЧ с жалобой на безнаказанность применивших к ним насилие силовиков обратились 33 россиянина. Заявители рассказали об инцидентах, которые произошли с ними на акциях в поддержку Алексея Навального, ЛГБТ-сообщества и других несанкционированных оппозиционных мероприятиях. Так, Дарью Сосновскую полицейский ударил в живот на протестной акции в Москве 10 августа 2019 года. Этот эпизод, напомним, был снят на видео и вызвал большой общественный резонанс.

Интересы госпожи Сосновской и 15 других заявителей в суде представлял «Травмпункт» (адвокатское объединение, созданное весной 2023 года). Там “Ъ” сообщили, что основанием обращения в ЕСПЧ в случае Дарьи Сосновской стал отказ в возбуждении уголовного дела. «Следственный комитет отказался проводить проверку по заявлению о преступлении и возбуждать уголовное дело и направил заявление в Росгвардию для служебной проверки. Росгвардия переслала заявление в МВД, где заявили, что сотрудник применил силу к Дарье, чтобы "не допустить неправомерных действий с ее стороны"»,— пояснили в «Травмпункте».

В тексте решения ЕСПЧ отмечается, что все заявители получили вред здоровью различной степени тяжести — от гематом до переломов конечностей.

О полученных травмах свидетельствуют медицинские заключения. Пострадавшие обращались в МВД, СК и суды, но, отмечает ЕСПЧ, никто из применивших к ним насилие силовиков к ответственности привлечен не был. В Страсбурге пришли к выводу, что власти РФ нарушили Конвенцию о защите прав человека и основных свобод: «Отказ властей провести полное уголовное расследование показаний о жестоком обращении является признаком того, что государство не выполнило свое процессуальное обязательство по статье 3 Конвенции ("Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию".— “Ъ”). Это тем более справедливо в случаях, когда власти официально отказались провести расследование показаний заявителей или зарегистрировать жалобы заявителей».

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Адвокат «Травмпункта» Леонид Соловьев, представлявший в деле интересы журналиста Федора Худокормова (по заданию All Rus News готовил репортаж о стихийном митинге 2 февраля 2021 года, который должен был пройти на Манежной площади в Москве, и, по его словам, получил удар резиновой дубинкой по голове), рассказал, что власти РФ были уведомлены о жалобе его заявителя. Однако положенный по регламенту отзыв Страсбург не получил: «Жалоба была принята к производству в ноябре 2022 года. Россия уведомлялась об этой жалобе, но никаких отзывов не было от властей. Власти уведомляли ЕСПЧ, что больше переписку не ведут в связи с выходом из-под юрисдикции суда». Напомним, 15 марта 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы, а 16 марта была исключена из него. С 16 сентября Россия окончательно перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека, а ранее отказалась исполнять решения ЕСПЧ.

Господин Соловьев отметил, что сейчас в России нет механизмов исполнения принятого ЕСПЧ решения: «Единственное — оно подлежит исполнению бессрочно».

Эмилия Габдуллина

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