У Финбана не собираться

«Исполнительный орган власти определяет, где он может обеспечить безопасность, а где нет. Что касается площади у Финляндского вокзала, да, это действительно излюбленное место отдыха наших горожан. Там и фонтан, и памятники, поэтому, видимо, есть какие-то сложности с тем, чтобы обеспечить безопасность [во время массовых мероприятий] на этом участке»,— сказал господин Бельский.