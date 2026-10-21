У Финбана не собираться
Власти Петербурга хотят вдвое сократить количество гайд-парков для митингов
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении поддержали поправки в городской закон о митингах, демонстрациях и шествиях. Парламентарии предлагают сократить минимальное число мест для выражения общественного мнения, которые определят в Смольном. В ЗакСе корректировки объясняют заботой о безопасности, хотя на итоговое количество гайд-парков данная инициатива не влияет, так как это прерогатива Смольного.
Согласно действующему законодательству, правительство Санкт-Петербурга должно определить не менее четырех приспособленных мест для проведения согласованных митингов. В этих гайд-парках городские власти также должны обеспечить наличие необходимого оборудования и служб для обеспечения безопасности участников публичного мероприятия.
Поправки к городскому закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге» подготовили единороссы Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Господин Четырбок, выступая перед коллегами, заявил, что за прошедшие шесть лет, пока действовали «коронавирусные ограничения», изменились требования к безопасности и необходимо пересмотреть порядок организации собраний из-за «новых вызовов». Инициативой предлагается сократить минимальное число согласованных площадок для проведения собраний с четырех до двух. Верхний порог числа гайд-парков не ограничен.
На деле в Петербурге сегодня насчитывается восемь гайд-парков: в парке «Екатерингоф», на площади Ленина у Финляндского вокзала, в саду Девятого Января, в Пионерском, Южно-Приморском, Полюстровском и Удельном парках, а также площадка в сквере Николая Львова.
Депутат Четырбок рассказал, что сейчас все расходы по организации митингов ложатся на бюджет города. Одно подобное мероприятие обходится, по примерным подсчетам, минимум в 160 тыс. рублей. Сокращение зон для проведения собраний, по его мнению, приведет к повышению качества таких площадок.
Спикер Заксобрания Александр Бельский после заседания заявил на брифинге, что в городе останется четыре гайд-парка. Из перечня Смольный вычеркнет северную часть площади Ленина у Финляндского вокзала, на котором до пандемии коронавируса активно митинговали представители разных политических объединений.
«Исполнительный орган власти определяет, где он может обеспечить безопасность, а где нет. Что касается площади у Финляндского вокзала, да, это действительно излюбленное место отдыха наших горожан. Там и фонтан, и памятники, поэтому, видимо, есть какие-то сложности с тем, чтобы обеспечить безопасность [во время массовых мероприятий] на этом участке»,— сказал господин Бельский.
Других легальных точек для собраний в центре Санкт-Петербурга не останется. По информации источника «Ъ Северо-Запад», также из списка также намерены исключить площадки в сквере Николая Львова, Пионерском парке и саду Девятого Января.
Законопроект поддержали 48 депутатов. В том числе и два представителя фракции КПРФ. Лидер парламентских коммунистов Павел Дашков, в прошлом построивший карьеру в силовых структурах, заявил, что разделяет позицию единороссов, особенно в период СВО. «Количество площадок, видимо, будет зависеть от того, насколько будет велика митинговая активность наших граждан. Давайте просто посмотрим, насколько сегодня актуальная это тема»,— сказал он.
Только один человек проголосовал против законопроекта. Им оказался депутат от фракции «Зеленые» Михаил Амосов. В беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» парламентарий подчеркнул, что считает необходимым определять места для проведения митингов через городской закон, а не через постановление Смольного. Впрочем, число площадок он считает не самым значимым вопросом, поскольку власти неохотно согласовывают мероприятия даже в разрешенных местах.
Законопроект вынесли на обсуждение на фоне отмены последних ограничений, введенных еще в 2020 году в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Из-за рисков распространения COVID-19 власти запрещали проведение митингов и масштабных публичных мероприятий без особых согласований. Действие соответствующего постановления отменили 1 октября 2026 года.
Петербургское отделение молодежного крыла КПРФ уже попыталось воспользоваться возможностью и провести собрание против капитализма. Районная администрация отказалась согласовывать «антикап» из-за возможного нарушения общественного порядка. Лидер коммунистов в Заксобрании Павел Дашков заявил, что не погружался в детали согласования собрания против капитализма.
Также править городские нормы о проведении митингов собираются в Смольном. Неделей ранее на сайте администрации Петербурга опубликовали проект постановления, в котором уточняется перечень оборудования, необходимого для оснащения гайд-парков. Предполагается, что в дни собраний там возведут сцену, установят туалеты из расчета не менее четырех штук на 500 человек, арочные металлодетекторы, а также металлические ограждения и системы видеонаблюдения. Согласно тексту проекта постановления, отвечать за доставку и монтаж оборудования будет организация, подведомственная смольнинскому комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
В смольнинском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности намерения о сокращении числа гайд-парков подтвердили.
«Ранее в городе было определено восемь таких площадок. Однако действующее законодательство и современные требования к безопасности потребовали провести ревизию и оптимизировать их перечень. По итогам проверки количество специально отведенных мест было сокращено до четырех»,— заявили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе комитета по вопросам законности.
В ведомстве добавили, что ревизия гайд-парков связана с изменившимися требованиями к безопасности. При оценке доступных для собраний мест оценивались риски террористической угрозы и транспортная доступность. В Смольном это решение назвали необходимым.