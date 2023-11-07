День привычного единства

День народного единства, снова отмечавшийся 4 ноября в условиях специальной военной операции (СВО), прошел в основном под привычными лозунгами: его главной темой, как и год назад, стала поддержка участников СВО и членов их семей. Текущие события вокруг палестино-израильского конфликта и связанные с ними беспорядки в Дагестане на повестке торжеств практически не сказались, хотя и внесли коррективы в праздничные планы властей ряда северокавказских регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители казачества на открывшемся 4 ноября форуме «Россия» символизировали одновременно и единство страны, и готовность к ее защите от внешних врагов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Представители казачества на открывшемся 4 ноября форуме «Россия» символизировали одновременно и единство страны, и готовность к ее защите от внешних врагов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уже третью неделю главной новостью для россиян остается палестино-израильский конфликт: в последнем опросе фонда «Общественное мнение» главным событием недели его назвал 31% респондентов, а об СВО вспомнили 27%. Палестинская тема ворвалась и во внутрироссийскую повестку в виде антиеврейских беспорядков в Дагестане. Тем не менее на планах празднования Дня народного единства эти изменения почти не сказались, а центральной темой для властей и партийцев осталась СВО.

Так, «Единая Россия» организовала 4 ноября более сотни мероприятий, упор в которых делался на помощи бойцам СВО и членам их семей, сообщили “Ъ” в пресс-службе партии. Например, в штабах общественной поддержки ЕР в рамках акции «Россия — единая семья» собирали сувенирные наборы для нуждающихся семей военных и добровольцев, в Иваново прошел спортивный фестиваль «Кубок мужества и доблести» памяти участников СВО, а практически во всех регионах волонтеры собирали гуманитарную помощь для отправки на фронт.

Для партии «Справедливая Россия — За правду», как рассказал “Ъ” ее лидер Сергей Миронов, нынешний праздник приобрел особую актуальность, поскольку «нам противостоит весь коллективный Запад, который мечтает о том, чтобы расчленить нас и стереть Россию из прошлого и настоящего». В ходе своих акций в разных городах эсеры тоже делали акцент на теме СВО: собирали гуманитарную помощь и спецсредства бойцам, навещали военных в госпиталях, проводили тематические автопробеги.

Чрезвычайную важность СВО подчеркнул и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на партийном митинге в Москве 4 ноября, заявив, что именно от результата спецоперации «зависит наше будущее». Заодно он призвал «сделать все возможное и невозможное, чтобы Россия снова стала страной с большим населением, семьями, где рождается много детей». О новых угрозах вспомнил разве что депутат Госдумы Ярослав Нилов: по его словам, враги России «пытаются посеять смуту, используя межнациональный и межрелигиозный фактор», но «расшатать, рассорить и унизить» россиян у них не получится.

У партии «Новые люди» централизованного плана мероприятий не было, и на местах праздник отмечали «так, как считали нужным», сообщил “Ъ” депутат Госдумы Олег Леонов. Менять что-то в связи с последними событиями в партии не стали: хотя палестино-израильский конфликт и попытка еврейского погрома в Дагестане действительно обсуждаются, на настроения людей они существенно не повлияли, уверен депутат.

Наконец, у коммунистов, до сих пор не согласных с отменой праздника 7 ноября, по поводу Дня народного единства особая позиция. Как пояснил “Ъ” зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин, 4 ноября его однопартийцы не игнорируют, но вкладывают в него чисто религиозный смысл: «Это православный праздник, день Казанской Божьей матери, покровительницы нашей России в течение многих веков. Мы отмечаем, но каждый по-своему». По мнению господина Кашина, в связи с последними событиями, в том числе в Дагестане, тема народного единства приобрела особую актуальность, и «надо доходчиво объяснять, что только вместе мы сила». Тем не менее главным ноябрьским праздником для КПРФ остается 7 ноября, когда партийцы проводят митинги и возлагают венки к мавзолею Владимира Ленина.

В регионах наиболее напряженной ситуация накануне 4 ноября была в Дагестане, где в этом году День народного единства отмечался без митингов и политических акций. Вечером 3 ноября глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале сообщил о снова зазвучавших в соцсетях призывах «выходить на акции, устраивать беспорядки, нарушать закон» и попросил земляков «не становиться послушными куклами в руках тех, кто ответственен за гибель наших ребят в зоне спецоперации и детей в Палестине». Информацию о переходе полиции с 5 ноября на усиленный режим несения службы местное МВД опровергло, но некоторые признаки усиления в этот день все же наблюдались. Например, в Махачкале появились машины полиции и Росгвардии, включая автозаки, которые стояли на обочинах и стоянках вдоль главных улиц, прилегающих к центральной площади. Однако вечером 5 ноября господин Меликов доложил, что «дагестанцы не повелись на различного рода призывы и провели выходной день в окружении родных и близких, занимаясь своими повседневными делами».

Что же касается палестинской темы, то она затрагивалась прежде всего в мечетях, где молились «за палестинцев и за всех мусульман». Кроме того, футбольный матч махачкалинского «Динамо» с «Нефтехимиком» из Нижнекамска 5 ноября начался с минуты молчания «в память о невинных жертвах, погибших в Палестине». Комментируя эту акцию, Сергей Меликов заявил, что именно такими мирными способами и нужно проявлять «единство и солидарность с нашими братьями» в Палестине.

Из других регионов израильская тема напрямую повлияла на повестку празднования только в Ингушетии. Ее глава Махмуд-Али Калиматов решил «в связи с событиями в Палестине» отменить все запланированные ранее праздничные культурные мероприятия и ограничиться торжественным собранием. Впрочем, больших торжеств не было и в соседних республиках: например, в Карачаево-Черкесии к празднику приурочили вручение жителям благодарностей президента и госнаград, а в Кабардино-Балкарии, по сути, был неофициальный траур из-за кончины дирижера Юрия Темирканова, на похороны которого в Петербург отправилась большая делегация с главой республики Казбеком Коковым.

Еще в двух регионах со значительным мусульманским населением, Башкирии и Татарстане, палестинская тема вообще не поднималась, а главной идеей праздника стало их единство с Россией. Хотя в Казани не обошлось и без «несанкционированной» активности: 6 ноября члены союза татарской молодежи «Азатлык» раздали 5 тыс. татарских флажков и листовок с текстом ст. 8 конституции Татарстана, где сказано, что татарский и русский языки являются в республике равноправными. «Акция не требовала согласования, но ближе к ее концу к активистам подошли сотрудники полиции и потребовали предъявить разрешение»,— рассказал “Ъ” лидер «Азатлыка» Наиль Набиуллин. По его словам, никого задерживать не стали, но проверили документы и записали адреса.

В то же время эхо ближневосточных событий докатилось до Дальнего Востока, где перед праздником с новой инициативой выступил глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн: «Беженцы с обеих сторон арабо-израильского конфликта могут воспользоваться всеми мерами поддержки для участников программы добровольного переселения на Дальний Восток, в том числе программами "Дальневосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар", мерами поддержки бизнеса». Эту идею поддержали главный раввин региона Эфраим Колпак, глава мусульманской организации «Махалля "Ахли Тарикат"» Давлат Саидов и архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем.

В большинстве же других регионов никаких отклонений от традиционной повестки не наблюдалось. Тема СВО проявлялась не только в выступлениях губернаторов и мэров, но и в различных активностях. Например, в Краснодаре и Ставрополе организовали мастер-классы по плетению маскировочных сетей, в крымском Херсонесе показывали, как сделать для фронтовиков мыло и окопные свечи, а в Нижнем Новгороде открыли выставку трофейного оружия. Кроме того, во многих городах работали мобильные пункты по набору контрактников, а финалом нижегородских торжеств стала отправка на СВО отряда добровольцев, прошедших подготовку в новом центре «Сталь».

Наконец, в Москве главным событием 4 ноября стало открытие на ВДНХ беспрецедентной по масштабу выставки-форума «Россия», которую уже в первый день, по данным организаторов, посетили более 190 тыс. человек. Помимо экспозиций всех 89 регионов РФ, министерств и госкорпораций, в рамках форума, который продлится до весны 2024 года, запланировано множество концертов, образовательных мероприятий и презентаций.

Афанасий Сборов, корсеть “Ъ”