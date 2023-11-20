Женам мобилизованных отказали в проведении митинга в Санкт-Петербурге

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга отказал женам мобилизованных в проведении митинга за возвращение мужчин со спецоперации, об этом сообщили в Telegram-канале «Путь домой».

Его владельцы разместили ответ Смольного на запрос согласования массового мероприятия. В тексте сослались на действие в Петербурге ограничений, связанных с распространением коронавируса. В то же время в комитете организаторам предложили обратиться за разрешением в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Петербурге.

В Telegram-канале «Путь домой» указали, что в Москве запретили проводить митинг по идентичной причине. Жительницы столицы собираются оспорить отказ. Исходя из текста ответа комитета, петербурженки планировали выйти с митингом на Дворцовую площадь 26 ноября. Тем самым они хотели добиться возвращения домой мобилизованных мужчин.

Татьяна Титаева, Санкт-Петербург