Мэрия Иркутска согласовала митинг «Яблока» в защиту Telegram

1 марта партия «Яблоко» проведет на острове Конный в Иркутске митинг «За свободный интернет». Как сообщили в пресс-службе партии, городская администрация согласовала акцию в защиту мессенджера Telegram.

Сначала региональное отделение «Яблока» подало уведомление в мэрию о проведении митинга с участием не менее 300 человек на площади Труда перед зданием Иркутского государственного цирка, где традиционно проводит акции КПРФ. Однако в ответном сообщении представитель аппарата администрации Иркутска заявил, что в указанный день на площадке «согласовано проведение другого мероприятия», и предложил альтернативную локацию — на острове Конный.

Напомним, в феврале Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». Решение вызвало критику со стороны лидеров оппозиционных партий, в частности КПРФ и «Справедливой России».

Влад Никифоров, Иркутск