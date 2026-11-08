Оппозиция Польши отменила протесты у Конституционного трибунала из-за траура
Председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал отменить демонстрации сторонников у Конституционного трибунала. Таким образом он попросил выразить «уважение к невинным жертвам жестокого нападения в Кракове», сообщил пресс-секретарь партии Рафал Бохенек.
Призыв касается протестов, планировавшихся на 8 и 9 ноября, уточнил господин Бохенек. Эти даты объявлены днями общенационального траура после стрельбы на центральной площади в Кракове, во время которой погибли шесть человек.
Поводом для протестов стал кризис вокруг Конституционного трибунала, вспыхнувший в конце октября. Партия «Право и справедливость» обвинила властную коалицию в нелегальном захвате судебного органа и попытке «госпереворота», после чего призвала сторонников выйти на улицы.