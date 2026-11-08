Оппозиция Польши отменила протесты у Конституционного трибунала из-за траура

Председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал отменить демонстрации сторонников у Конституционного трибунала. Таким образом он попросил выразить «уважение к невинным жертвам жестокого нападения в Кракове», сообщил пресс-секретарь партии Рафал Бохенек.