Суд в Хабаровском крае оштрафовал организатора митинга китайских рабочих

Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре признал гражданина Китая виновным в организации несогласованного митинга. Он оштрафован на 50 тыс. руб. сообщили «Ъ» в суде.

12 апреля в Комсомольске-на-Амуре прошел митинг китайских рабочих компании «Петро-Хэхуа». Они требовали ликвидировать задолженности по зарплатам и устроить встречу с руководством фирмы. Как установил суд, на призыв гражданина Китая откликнулись более140 человек. Они прошли маршем по центральной части города с плакатами на двух языках.

В суде сочли, что граждане Китая препятствовали движению пешеходов, нанесли ущерб озелененным участкам, а также мешали работе социальной инфраструктуры.

Московское ООО «Петро-Хэхуа» (входит в китайскую Haihua Industry Group) с 2018 года работало на реконструкции Комсомольского НПЗ (принадлежит «Роснефти»). 13 апреля администрация Комсомольска-на-Амуре сообщила, что контракт с китайскими рабочими расторгнут, так как «работы были выполнены некачественно и с нарушением сроков». По информации «Ъ», несколько китайских рабочих, с которыми не рассчитались, до сих пор остаются в Комсомольске-на-Амуре, не имея возможности вернуться на родину.

