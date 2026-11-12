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Знаки различия

«Русский продукт» и Nestle судятся за «Звездочки»
Тянущийся с июня 2026 года спор между «Русским продуктом» и российской структурой Nestle из-за торгового знака «Звездочки» перешел в апелляционную инстанцию. «Русский продукт» требовал убрать это наименование с супов Nestle под брендом Maggi. Nestle во встречном иске хотела признать действия оппонента недобросовестной конкуренцией. В итоге суд отказал в исках обеим сторонам.

Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

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В конце сентября 2026 года «Русский продукт» подал апелляцию в Арбитражный суд Москвы в рамках спора с российской структурой Nestle из-за торгового знака «Звездочки». 6 ноября Nestle также подала апелляционную жалобу. Конфликт между сторонами из-за торговой марки развивается с июня этого года. «Русский продукт» владеет двумя товарными знаками со словесным элементом «Звездочки», в то время как Nestlе реализует супы Maggi, где на упаковку нанесено обозначение «Звездочки». В «Русском продукте» и Nestlе на запрос “Ъ” не ответили.

Nestle — швейцарский производитель продуктов питания. В России компания имеет шесть производственных площадок, где выпускает кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для домашних животных. В ее портфеле — бренды Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat, NAN. В сентябре 2026 года президент РФ Владимир Путин передал временное управление в российских структурах Nestle — 23 сентября 2026 года управляющей компанией Nestle стало АО «Л.Е.В. Менеджмент».

«Русский продукт» основан в 1996 году. Это материнская компания крупного производителя продуктов питания MirFoods, специализирующегося на выпуске супов, каш, овсяных хлопьев и кофе. В ее портфель входят такие бренды, как «Геркулес», «Суперсуп», «Бакалея 101», «Традиция», «Старая мельница», «Мистер Сливкин». Основные производственные мощности бизнеса сосредоточены в Калужской области. По данным СПАРК, выручка АО «Русский продукт» в 2025 году снизилась почти на 35,5% год к году, до 2,68 млрд руб.

По данным аналитической компании NTech, в январе—июне 2026 года продажи в натуральном выражении супов быстрого приготовления снизились на 4% год к году. Рост в денежном выражении достиг 1%. Доля рынка супов Maggi в натуральном выражении составляет 9%, увеличившись на 6% год к году. Бренд «Русского продукта» «Суперсуп» занимает 18% рынка. В годовом выражении его продажи снизились на 10%.
Как следует из материалов дела, «Русский продукт» изначально увидел нарушения своих исключительных прав на обозначение «Звездочки» со стороны Nestlе. Компания попыталась через суд запретить использовать это наименование на супах Maggi, а также взыскать компенсацию. В Nestlе, в свою очередь, настаивали, что слово «Звездочки» используется как описание формы известных макаронных изделий, а не название бренда. В рамках спора компания подала встречный иск. Nestlе требовала признать приобретение «Русским продуктом» в 2017 году схожих товарных знаков и их использование актом недобросовестной конкуренции.
В итоге 25 сентября 2026 года Арбитражный суд Москвы отказал «Русскому продукту» в иске. По первоначальной претензии суд согласился с позицией Nestlе и установил, что слово «Звездочки» используется на упаковке супа для обозначения формы макаронных изделий, а не бренда, говорит юрист Forward Legal Алена Пантелей. К тому же сама Nestlе использовала это название на упаковке еще задолго до приобретения «Русским продуктом» схожих наименований.
При этом во встречном иске Nestlе также было отказано. Суд установил, что «Русский продукт» приобрел товарные знаки для защиты собственной продукции, а не для того, чтобы причинить вред Nestle. Госпожа Пантелей считает, что встречный иск Nestle использовала скорее как ответный шаг для нападения. По мнению гендиректора юркомпании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, ни одна из компаний не представила достаточных оснований для аннулирования знаков конкурента.
Алена Пантелей не видит оснований для пересмотра решения первой инстанции в апелляции. Однако она не исключает, что в ходе нее стороны смогут указать на допущенные судом ошибки либо представить дополнительные доказательства. Подобные споры, по словам Анны Барабаш, чаще всего заканчиваются улаживанием разногласий во внесудебном порядке, а решения суда в этом процессе выступают лишь в качестве аргумента. В данном случае стороны находятся в относительном паритете. Вполне вероятно, что каждая из них продолжит использовать товарные знаки так, как будто спора и не было, заключает госпожа Пантелей.

Газета «Коммерсантъ» №210

от 13.11.2026, стр. 9
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Авторы

  • Владимир Комаров
    Владимир Комаров
    корреспондент