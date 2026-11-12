Знаки различия

Алена Пантелей не видит оснований для пересмотра решения первой инстанции в апелляции. Однако она не исключает, что в ходе нее стороны смогут указать на допущенные судом ошибки либо представить дополнительные доказательства. Подобные споры, по словам Анны Барабаш, чаще всего заканчиваются улаживанием разногласий во внесудебном порядке, а решения суда в этом процессе выступают лишь в качестве аргумента. В данном случае стороны находятся в относительном паритете. Вполне вероятно, что каждая из них продолжит использовать товарные знаки так, как будто спора и не было, заключает госпожа Пантелей.