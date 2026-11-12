Знаки различия
Nestle — швейцарский производитель продуктов питания. В России компания имеет шесть производственных площадок, где выпускает кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для домашних животных. В ее портфеле — бренды Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat, NAN. В сентябре 2026 года президент РФ Владимир Путин передал временное управление в российских структурах Nestle — 23 сентября 2026 года управляющей компанией Nestle стало АО «Л.Е.В. Менеджмент».
«Русский продукт» основан в 1996 году. Это материнская компания крупного производителя продуктов питания MirFoods, специализирующегося на выпуске супов, каш, овсяных хлопьев и кофе. В ее портфель входят такие бренды, как «Геркулес», «Суперсуп», «Бакалея 101», «Традиция», «Старая мельница», «Мистер Сливкин». Основные производственные мощности бизнеса сосредоточены в Калужской области. По данным СПАРК, выручка АО «Русский продукт» в 2025 году снизилась почти на 35,5% год к году, до 2,68 млрд руб.
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 9