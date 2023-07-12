Больше трехсот не собираться

С 12 июля в Нижегородской области отменен указ губернатора о режиме повышенной готовности, действовавший с марта 2020 года в связи с распространением COVID-19. Однако предусмотренный им запрет на проведение массовых мероприятий сохранился и перенесен в указ 2022 года о мерах по обеспечению безопасности. Исключения могут быть сделаны, в частности, для акций, организованных при поддержке органов госвласти, культурных и спортивных мероприятий с количеством участников до 300 человек и религиозных собраний. Оппозиция считает, что сохранение ограничений с учетом текущей обстановки выглядит логично, но если они нужны для обеспечения безопасности, то исключений в правилах быть не должно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (слева) во время акции памяти «Бессмертный полк»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (слева) во время акции памяти «Бессмертный полк»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области разъяснило правила проведения публичных массовых мероприятий на период действия указа губернатора Глеба Никитина от 28 октября 2022 года, который был выпущен «в связи с введением военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей». Этим указом в регионе установлен базовый режим готовности для обеспечения общественной безопасности, охраны порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Запрет на массовые мероприятия «переехал» в этот документ из мартовского указа 2020 года о введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. В первой половине 2023 года, несмотря на то, что пандемия пошла на спад, ограничения сохранялись: в правительстве области объясняли это тем, что Всемирная организация здравоохранения еще не сняла с пандемии статус чрезвычайной ситуации. В мае этот статус был снят, но и после этого отменять антиковидный режим власти региона не спешили, сделав это лишь к середине июля.

В официальном сообщении правительства Нижегородской области говорится, что перенесенный в новый указ запрет касается культурно-досуговых, спортивно-физкультурных, публичных и других мероприятий с очным присутствием людей, но в «некоторых случаях» могут быть сделаны исключения.

В ответ на запрос «Ъ» в правительстве пояснили, что к таким исключениям относятся памятные мероприятия на открытом воздухе с количеством участников до 300 человек, публичные богослужения и другие религиозные церемонии и собрания, проводимые в общественных местах по решению главы МСУ. Также могут быть разрешены торжественные церемонии регистрации брака органами ЗАГС и агитационные мероприятия, связанные с выборами.

Кроме того, исключение может быть сделано для культурных, спортивных, образовательных и выставочных мероприятий, физкультурных соревнований на открытом воздухе, если в них участвует не более 300 человек. В список исключений также попадают уличные экскурсии для групп до 50 человек и мероприятия, организованные при поддержке органов госвласти. Решение о возможности того или иного мероприятия принимает оперативный штаб, в состав которого входят представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Ранее в регионе такой штаб действовал для борьбы с коронавирусом, сейчас — для обеспечения безопасности.

Отметим, что во время пандемии местные власти, ссылаясь на антиковидный указ, не раз отказывали общественникам и политикам в организации публичных акций, хотя в городе проводились спортивные и культурные мероприятия, собиравшие гораздо больше 300 человек.

В частности, весной и в начале лета в Нижнем Новгороде прошли несколько марафонов, мероприятия, связанные с присвоением городу статуса молодежной столицы, начался традиционный культурный фестиваль «Столица закатов». В то же время обкому КПРФ в конце апреля отказали в проведении митинга и автопробега, посвященных празднику 1 Мая и поддержке участников специальной военной операции. По словам главы обкома партии, вице-спикера областного заксобрания Владислава Егорова, в обоих случаях чиновники сослались на то, что в регионе продолжает действовать антиковидный указ губернатора.

Сейчас коммунист говорит, что отмена антиковидных ограничений назрела давно, хотя и в переводе части из них в новый указ губернатора «с учетом обстановки в мире и в России есть определенная логика». «Но необходимо понимать, что, говоря в этом ключе о публичном массовом мероприятии, мы имеем в виду скопление людей, для которых необходимо обеспечить безопасность. И если необходимость в таких ограничениях действительно есть, то никаких исключений из правила быть не должно. Либо эти ограничения не действуют ни для кого, либо действуют абсолютно для всех. Вне зависимости от целей мероприятия или от того, кто и под каким предлогом их проводит»,— уверен господин Егоров.

Андрей Репин, Нижний Новгород