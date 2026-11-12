Делимая, но единая
От нового созыва Госдумы ждут «суверенного прагматизма»
Межфракционное взаимодействие в новом созыве Госдумы обещает быть крепким как никогда: ему будут способствовать профессиональные компетенции новых депутатов и опыт прохождения ими президентских кадровых программ. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований, прошедшего 12 ноября. По мнению экспертов, парламентарии сойдутся на теме поддержки участников СВО и общей социальной повестке.
Запрос граждан к власти и новому созыву Думы можно охарактеризовать словосочетанием «суверенный прагматизм», заявил, открывая обсуждение, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. По его данным, ключевой темой для избирателей являлась социальная поддержка: забота о пожилых (соответствующих инициатив ожидали 33% респондентов), контроль цен (30%), льготы для бизнеса и самозанятых (21%), а также поддержка участников СВО (17%). Кроме того, россияне ждали от будущих думцев борьбы с блокировками в интернете (20%), запрета продажи энергетиков и вейпов детям (16%), защиты от домашнего насилия (14%).
Указанные чаяния сопровождались общим запросом на обновление, отметил социолог. С ним согласилась депутат Марина Ким («Справедливая Россия»), которая рассказала, что во время предвыборной кампании избиратели везде требовали показать «новые лица и их инициативы». Молодые действительно пришли, хотя сама она радеет не только за молодежь, но и за женщин, подчеркнула парламентарий: «В этом созыве их чуть больше, уже 19%. Но, конечно, хотелось бы больше».
На социальный запрос россиян депутаты нового созыва готовы отвечать совместно, заверила госпожа Ким. «Здесь мы не делимся на фракции, а скорее конкурируем, кто пойдет дальше и предложит больше»,— добавила она. «Стопроцентного взаимопонимания» фракции добиваются еще и там, где идет речь «об обеспечении национальных целей развития», дополнила мысль коллеги депутат Дарья Кислицына («Новые люди»): «Общая социальная повестка, поддержка семей участников СВО — единая тема нового созыва».
При этом «особенно хорошо» межфракционное взаимодействие в новом созыве, по мнению госпожи Кислицыной, срабатывает по профессиональному принципу. «Крайне важно быть специалистом в той теме, которой ты занимаешься, чтобы меньше было популизма, меньше нежизнеспособных инициатив»,— продолжила она, рассудив, что во главу угла следует ставить именно «принцип меритократии» — поддержки и продвижения «самых способных».
Соответствие критериям профессионализма, следовало из слов еще одного депутата, политолога Александра Асафова («Единая Россия»), обеспечивают электоральные успехи выпускников кадровых программ, курируемых администрацией президента. Эти депутаты «по-особому воспринимают свою ответственность перед избирателями», настаивал он. Наполнение парламента людьми, прошедшими соответствующие программы, привело к тому, что «скорость работы в законотворческой миссии увеличилась», добавил господин Асафов: «Помогают те навыки, компетенции и связи, которые наработаны опытом и получены в рамках образовательных программ».
Наконец, так же единодушно участники мероприятия поддержали вовлечение в законотворческую работу ветеранов спецоперации. Новый созыв Госдумы «действительно уникален тем, что в составе большое число участников СВО», со знанием дела подчеркнул Герой России Владислав Головин («Единая Россия»), возглавивший комитет по молодежной политике.
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 3