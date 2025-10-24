Бориса Надеждина оштрафовали за неизвестное ему публичное мероприятие

Таганский суд Москвы оштрафовал бывшего кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина на 20 тыс. руб. по факту организации либо проведения публичного мероприятия без подачи уведомления. Об этом сообщил 24 октября Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Что именно инкриминируют господину Надеждину, в Таганском суде не уточняют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Борис Надеждин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сам политик сказал «Ъ», что ему неизвестны детали дела, о котором он к тому же узнал совершенно случайно. «Я не получал никакого протокола (его, вероятно, полиция составила) и не присутствовал при его составлении. Более того, не могу припомнить, чтобы я вообще чего-то делал на территории, где правонарушения рассматривает Таганский районный суд»,— написал господин Надеждин в своем Telegram-канале.

Присутствовать на заседании суда 22 октября Борис Надеждин не смог, так как в это же время в Московском областном суде он оспаривал запрет на проведение публичных акций в Москве из-за «эпидемиологической обстановки».

В июле возле здания Госдумы задержали несколько человек, протестовавших против закона о запрете поиска экстремистской информации в интернете. В числе задержанных был экс-глава штаба господина Надеждина Дмитрий Кисиев. Однако, как подчеркивает Борис Надеждин, это нарушение находится в юрисдикции Тверского, а не Таганского суда столицы.

Анастасия Корня