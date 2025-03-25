«Народный референдум» КПРФ приравняли к незаконному пикету

Ленинский районный суд Орска (Оренбургская область) 25 марта назначил штраф в размере 20 тыс. руб. активисту КПРФ, участнику специальной военной операции Андрею Кужбе по делу о проведении так называемого «Народного референдума». Об этом “Ъ” рассказал первый секретарь Оренбургского обкома КПРФ Максим Амелин.

Господин Кужба привлечен к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ст. 20.2 КоАП), которое, по мнению правоохранителей, выразилось в демонстрации без предварительного согласования пикета баннера со словами «Народный референдум КПРФ. Вопросы, которые волнуют каждого». Также суд оштрафовал на аналогичную сумму супругу Андрея Наталью Кужбу, которая подошла к мужу по дороге на рынок: после этого, с точки зрения правоохранителей, пикет перестал быть одиночным, то есть уже требовал согласования.

КПРФ обязательно оспорит это решение, пообещал Максим Амелин, ведь активист не занимался агитацией, а проводил инициированный партией социологический опрос: люди подходили, ставили галочки в бюллетенях и уходили. «Мы готовим апелляцию и намерены идти до конца, потому что нельзя приравнивать инициированное в рамках партийной программы мероприятие к пикету»,— сказал коммунист.

«Народный референдум» — это стартовавшая в феврале акция по сбору подписей за четыре инициативы, включенные в «Программу победы КПРФ»: об ограничении торговой наценки на продовольствие и лекарственные средства, о снижении пенсионного возраста, о национализации сферы ЖКХ и о необходимости принятия закона о «детях войны». Кроме того, регионам предложено добавить один собственный вопрос, актуальный для конкретной территории.

Анастасия Корня