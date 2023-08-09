«Новые люди» хотят на улицу

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») попросил вице-премьера Татьяну Голикову рекомендовать регионам снять коронавирусные ограничения на проведение митингов, пикетов и шествий. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии COVID-19 еще в мае 2023-го, напомнил депутат, а сохраняющиеся запреты мешают в том числе проведению предвыборной агитации в ходе текущей избирательной кампании. Как выяснил “Ъ”, «ковидный» режим продолжает действовать более чем в трети субъектов РФ, но в некоторых из них ограничения на массовые мероприятия уже сняты. Эксперт считает, что для оппозиции запрет на публичные акции — не самая актуальная тема, а господин Даванков скорее ориентируется на «либеральный московский электорат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В своем обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой, курирующей в том числе и вопросы здравоохранения (копия письма есть у “Ъ”), Владислав Даванков отметил, что в некоторых субъектах РФ по-прежнему действуют ковидные «режимы повышенной готовности», хотя ВОЗ сняла статус пандемии для COVID-19 еще 5 мая 2023 года. Введенные в рамках этих режимов меры ограничивают проведение публичных акций (митингов, шествий и пикетов), тогда как праздники, концерты и другие массовые мероприятия под запреты не попадают, напомнил депутат.

Сложившаяся ситуация, по его мнению, может нарушать не только конституционные права граждан, но и право кандидатов, участвующих в выборах разных уровней, на проведение предвыборной агитации. «Под предлогом "сохранения значительных рисков массового распространения новой коронавирусной инфекции" региональные органы власти отказывают агитаторам в проведении одиночных пикетов для поддержки зарегистрированных кандидатов на выборах»,— написал господин Даванков, который и сам является кандидатом в мэры Москвы на предстоящих в сентябре выборах. Перечисленные коллизии вкупе с общепризнанным завершением пандемии дают повод наконец снять региональные ограничения на публичные мероприятия, считает вице-спикер Госдумы. В связи с этим он просит госпожу Голикову рекомендовать главам субъектов РФ отменить подобные запреты, содержащиеся в указах о введении режимов повышенной готовности.

Напомним, что, согласно действующему законодательству, режим повышенной готовности в связи со сложной эпидемиологической ситуацией вводится губернаторами по рекомендации главных санитарных врачей регионов. “Ъ” направил запрос в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить его позицию по поводу сохранения антиковидных ограничений на местах.

Согласно «справочной информации», размещенной на портале «Консультант Плюс», по состоянию на 1 августа режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 продолжал действовать в 32 из 85 российских регионов (без учета новых территорий). Правда, сохранение этого режима не помешало в ряде случае точечно отменить ограничения на проведение публичных мероприятий. Например, в Челябинской области, где все еще действует распоряжение регионального правительства о введении режима повышенной готовности от 18 марта 2020 года (в конце июня 2023 года из документа были исключены слова об угрозе коронавируса и остались лишь ссылки на «угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций»), массовые акции разрешены, а отказы в их проведении обосновываются не ковидными запретами, а наличием других заявок на те же места или ремонтными работами. Аналогичная ситуация сложилась в Свердловской и Омской областях, где никаких ограничений по проведению массовых мероприятий нет, несмотря на сохраняющийся режим повышенной готовности.

В то же время в обеих столицах продолжает действовать режим повышенной готовности и сопряженный с ним запрет на проведение публичных акций. Петербургские власти 25 мая сообщили о продлении «всех ранее не отмененных ограничений» до конца лета. А мэрия Москвы напомнила о сохраняющихся ограничениях на митинги в июне в ответ на обращение главы фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максима Круглова. «Риск осложнения ситуации по заболеваемости COVID-19 остается, в связи с чем в настоящее время на территории города Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности»,— говорилось в ответе первого заместителя главы департамента региональной безопасности Василия Олейника на депутатский запрос.

53 региона уже окончательно сняли все коронавирусные ограничения вместе с режимом повышенной готовности. Причем 19 субъектов РФ сделали это еще до официального завершения пандемии, например в Чечне антиковидные запреты были сняты в марте 2022 года, а в Краснодарском крае — в апреле 2022 года. Еще 34 губернатора отменили ограничения вскоре после сообщения ВОЗ: 16 — в мае, 18 — в июне и июле.

К примеру, в Татарстане режим повышенной готовности был отменен в июне, а все ограничения окончательно сняты в июле. До этого из-за коронавируса в регионе ненадолго запрещали любые массовые акции, а в последнее время — лишь мероприятия численностью больше 200 человек. В Марий Эл все ранее введенные ограничения по коронавирусу отменены с 13 июня, а в Крыму — с конца мая, накануне курортного сезона. Хотя, как заверил “Ъ” депутат крымского парламента КПРФ Илья Донченко, массовые мероприятия местные власти и до этого не запрещали. Теперь же, как сообщили “Ъ” в республиканском совмине, официальным поводом для отказа в проведении подобных акций может послужить только неправильно поданная заявка.

С другой стороны, в некоторых регионах «митинговые» запреты сохранились и после отмены ковидных ограничений. Скажем, в Нижегородской области, как ранее сообщал “Ъ”, после снятия в июле 2023 года режима повышенной готовности ограничения на проведение публичных мероприятий были перенесены в указ 2022 года о мерах по обеспечению базового режима безопасности в связи с проведением СВО. Исключения могут быть сделаны, в частности, для акций, организованных при поддержке органов госвласти, культурных и спортивных мероприятий с количеством участников до 300 человек и религиозных собраний. По тому же пути пошли власти Самарской области, которые отменили режим повышенной готовности, но сохранили запрет на проведение массовых мероприятий «для обеспечения общественной безопасности».

Наконец, в некоторых регионах существующие «митинговые» ограничения уже никак не связаны с COVID-19, например, в Курской области массовые мероприятия отменены в связи со средним уровнем реагирования и атаками со стороны Украины.

Запрет на публичные акции — не сильно актуальная проблема для нынешней оппозиции, считает политолог Петр Милосердов. «В парламентской оппозиции сложился патриотический консенсус вокруг специальной военной операции, и тема протестов усилиями парламентских партий сама ушла на задний план»,— сказал он. Поэтому запрос на публичные акции сохраняют только внесистемные силы, отмечает эксперт, «но встает вопрос: а сколько этих людей вообще готовы выходить сегодня на улицы?» Инициатива же Владислава Даванкова, по мнению господина Милосердова, нацелена на «либеральный московский электорат», который считает важным сохранять за собой право на проведение публичного протеста. «Да, он (Владислав Даванков.— “Ъ”) покушается на "яблочный" электорат и, думаю, каким-то образом кусочек от него отнимет,— рассуждает политолог.— Он хочет, чтобы москвичи его увидели как либерала. Ну, наверное, кто-то увидит».

Григорий Лейба, Андрей Прах; корсеть “Ъ”