КПРФ сообщила о задержании 65 человек на митинге в Москве
В Москве были задержаны не менее 65 участников митинга у памятника на Крестьянской заставе, организованного КПРФ. В партии сообщили, что задержания начались «на завершающем этапе акции памяти жертв кровавого расстрела защитников Дома Советов 4 октября 1993 года».
«В настоящее время ведется работа по освобождению задержанных и оказанию им необходимой помощи», — заявили в КПРФ.
Правоохранительные органы информацию пока не комментировали.
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В Москве уже применялась практика, при которой участников публичного мероприятия задерживали не во время акции, а в последующие дни. Так, после встречи КПРФ с депутатами 20 сентября 2021 года десятки участников были задержаны в течение четырех дней и впоследствии оштрафованы по статье 20.2 КоАП за участие в несогласованном публичном мероприятии.
Для повторного нарушения правил проведения публичных мероприятий статья 20.2 КоАП предусматривает штраф 150–300 тыс. руб. или административный арест до 30 суток. Повторным считается нарушение, совершенное в течение года после исполнения предыдущего наказания — отбытия ареста или полной выплаты штрафа.