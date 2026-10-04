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КПРФ сообщила о задержании 65 человек на митинге в Москве

В Москве были задержаны не менее 65 участников митинга у памятника на Крестьянской заставе, организованного КПРФ. В партии сообщили, что задержания начались «на завершающем этапе акции памяти жертв кровавого расстрела защитников Дома Советов 4 октября 1993 года».

«В настоящее время ведется работа по освобождению задержанных и оказанию им необходимой помощи», — заявили в КПРФ.

Правоохранительные органы информацию пока не комментировали.

Фотогалерея

Война у Белого дома

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С момента подписания Борисом Ельциным указа №1400 (21 сентября 1993 года; о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета (ВС), чем, согласно заключению Конституционного суда, была нарушена действовавшая тогда Конституция) до перехода конфликта в вооруженную стадию прошло две недели. ВС не согласился со своим роспуском, а Съезд народных депутатов отрешил Бориса Ельцина от должности президента, возложив его полномочия на вице-президента Александра Руцкого, который немедленно отменил действие указа №1400. В Москве проходили митинги в поддержку Верховного совета, а также акции сторонников Ельцина

С момента подписания Борисом Ельциным указа №1400 (21 сентября 1993 года; о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета (ВС), чем, согласно заключению Конституционного суда, была нарушена действовавшая тогда Конституция) до перехода конфликта в вооруженную стадию прошло две недели. ВС не согласился со своим роспуском, а Съезд народных депутатов отрешил Бориса Ельцина от должности президента, возложив его полномочия на вице-президента Александра Руцкого, который немедленно отменил действие указа №1400. В Москве проходили митинги в поддержку Верховного совета, а также акции сторонников Ельцина

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Временный успех был достигнут только в ночь на 2 октября: при посредничестве патриарха Алексия II удалось подписать протокол №1, по которому в Белый дом возобновили подачу электричества и тепла (отключенного там с 24 сентября), а также пообещали поэтапно снять блокаду в обмен на согласие ВС на изъятие оружия. Но уже к утру 2 октября Верховный совет денонсировал протокол&lt;br>На фото: акция протеста сторонников Верховного совета

Временный успех был достигнут только в ночь на 2 октября: при посредничестве патриарха Алексия II удалось подписать протокол №1, по которому в Белый дом возобновили подачу электричества и тепла (отключенного там с 24 сентября), а также пообещали поэтапно снять блокаду в обмен на согласие ВС на изъятие оружия. Но уже к утру 2 октября Верховный совет денонсировал протокол
На фото: акция протеста сторонников Верховного совета

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

До начала октября между сторонами шла позиционная война. Внутри оцепления, выставленного вокруг заблокированного Белом дома, собрались сторонники Верховного совета. Обсуждался вопрос о выдаче им оружия. Оценки запасов вооружения в здании разнятся: от 150 стволов до почти тысячи единиц

До начала октября между сторонами шла позиционная война. Внутри оцепления, выставленного вокруг заблокированного Белом дома, собрались сторонники Верховного совета. Обсуждался вопрос о выдаче им оружия. Оценки запасов вооружения в здании разнятся: от 150 стволов до почти тысячи единиц

Фото: Александр Тимошенко / Коммерсантъ  /  купить фото

Утром 3 октября на Октябрьской площади начали собираться манифестанты, выступавшие в поддержку Верховного совета. В соответствии с утвержденным планом организационных мероприятий сотрудники милиции, применяя спецсредства, разгоняли эти группы. Тем не менее активистам удалось мобилизовать одну колонну, которая прорвала оцепление на Крымском мосту и вышла на Садовое кольцо. К колонне примкнули и другие протестующие. Во время столкновений силовики применяли слезоточивый газ, однако люди все равно продвигались в сторону Дома советов

Утром 3 октября на Октябрьской площади начали собираться манифестанты, выступавшие в поддержку Верховного совета. В соответствии с утвержденным планом организационных мероприятий сотрудники милиции, применяя спецсредства, разгоняли эти группы. Тем не менее активистам удалось мобилизовать одну колонну, которая прорвала оцепление на Крымском мосту и вышла на Садовое кольцо. К колонне примкнули и другие протестующие. Во время столкновений силовики применяли слезоточивый газ, однако люди все равно продвигались в сторону Дома советов

Фото: Peter Dejong / AP

С балкона Белого дома Александр Руцкой обратился с призывом формировать колонны, которые будут штурмовать мэрию и «Останкино». Захват мэрии занял около получаса, но с телецентром получилось сложнее. «Конечно, это была ошибка. Я не хотел крови. Но нервы-то в комке»,— впоследствии говорил Руцкой о решении направить людей к «Останкино»

С балкона Белого дома Александр Руцкой обратился с призывом формировать колонны, которые будут штурмовать мэрию и «Останкино». Захват мэрии занял около получаса, но с телецентром получилось сложнее. «Конечно, это была ошибка. Я не хотел крови. Но нервы-то в комке»,— впоследствии говорил Руцкой о решении направить людей к «Останкино»

Фото: Владимир Додонов / Коммерсантъ  /  купить фото

Возле «Останкино» генерал Альберт Макашов потребовал от охранявших здание военных сдать оружие, начался штурм. Диктор телецентра объявил о прекращении вещания. В эфир была выдана заставка, сообщавшая не соответствовавшую действительности информацию: «вещание по первому и четвертому каналам нарушено ворвавшейся в здание вооруженной толпой». Сторонники ВС попытались силой прорваться внутрь, разбив двери студии программы «Время» грузовиком на улице Академика Королева, 19. Сразу после этого (по официальной версии — после выстрела из гранатомета кем-то из атакующих) началась перестрелка, в которой, по официальным данным, погибли 46 человек, в основном нападавших

Возле «Останкино» генерал Альберт Макашов потребовал от охранявших здание военных сдать оружие, начался штурм. Диктор телецентра объявил о прекращении вещания. В эфир была выдана заставка, сообщавшая не соответствовавшую действительности информацию: «вещание по первому и четвертому каналам нарушено ворвавшейся в здание вооруженной толпой». Сторонники ВС попытались силой прорваться внутрь, разбив двери студии программы «Время» грузовиком на улице Академика Королева, 19. Сразу после этого (по официальной версии — после выстрела из гранатомета кем-то из атакующих) началась перестрелка, в которой, по официальным данным, погибли 46 человек, в основном нападавших

Фото: ТАСС

3 октября Борис Ельцин подписал указы о введении в Москве чрезвычайного положения. Начался ввод войск в город: в столицу вошли лояльные президенту Таманская, Тульская и Кантемировская дивизии

3 октября Борис Ельцин подписал указы о введении в Москве чрезвычайного положения. Начался ввод войск в город: в столицу вошли лояльные президенту Таманская, Тульская и Кантемировская дивизии

Фото: Александр Тимошенко / Коммерсантъ  /  купить фото

На ночном совещании в Кремле принято решение о штурме Белого дома. К утру 4 октября туда были стянуты войска Таманской дивизии, 119-го парашютно-десантного полка, Кантемировской дивизии, дивизии внутренних войск им. Дзержинского, Смоленского ОМОНа, Тульской дивизии ВДВ, а также спецподразделения «Альфа» и «Вымпел». В 8 часов утра БТР и БМП начали расстреливать баррикады, открыли огонь по окнам Белого дома и защитникам парламента. В ответ из здания начали стрельбу по войскам, на которую армейские подразделения ответили огнем танков и БТР из пушек и крупнокалиберных пулеметов

На ночном совещании в Кремле принято решение о штурме Белого дома. К утру 4 октября туда были стянуты войска Таманской дивизии, 119-го парашютно-десантного полка, Кантемировской дивизии, дивизии внутренних войск им. Дзержинского, Смоленского ОМОНа, Тульской дивизии ВДВ, а также спецподразделения «Альфа» и «Вымпел». В 8 часов утра БТР и БМП начали расстреливать баррикады, открыли огонь по окнам Белого дома и защитникам парламента. В ответ из здания начали стрельбу по войскам, на которую армейские подразделения ответили огнем танков и БТР из пушек и крупнокалиберных пулеметов

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ

Вокруг Белого дома начался обстрел милиционеров и мирных жителей. Ответный огонь открыл ОМОН. Ранее замминистра обороны Георгий Кондратьев поставил следующие задачи командирам частей, привлеченных для участия в операции: подавлять огневые точки «защитников Белого дома», не допускать прорыва из Дома советов и в него вооруженных «боевиков», а также обеспечивать выход из здания женщин и детей

Вокруг Белого дома начался обстрел милиционеров и мирных жителей. Ответный огонь открыл ОМОН. Ранее замминистра обороны Георгий Кондратьев поставил следующие задачи командирам частей, привлеченных для участия в операции: подавлять огневые точки «защитников Белого дома», не допускать прорыва из Дома советов и в него вооруженных «боевиков», а также обеспечивать выход из здания женщин и детей

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ  /  купить фото

Операция по захвату Белого дома началась в 07:30. Штурмовали здание около 1700 человек, десять танков и 20 бронетранспортеров. Многие участники столкновения были впоследствии награждены орденами и медалями, некоторым присвоили звание «Герой Российской Федерации»

Операция по захвату Белого дома началась в 07:30. Штурмовали здание около 1700 человек, десять танков и 20 бронетранспортеров. Многие участники столкновения были впоследствии награждены орденами и медалями, некоторым присвоили звание «Герой Российской Федерации»

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ  /  купить фото

Как пишет политолог Елена Тарасова в книге Evolution of the Soviet System, к началу объявленной Борисом Ельциным военной операции централизованной обороны Дома советов организовано не было. Огневые позиции вне здания парламента не оборудовались, а конкретный план по отражению вооруженного нападения отсутствовал — вместо этого обсуждался неопределенный план длительной обороны внутри здания с постепенным отходом на верхние этажи, оказавшийся несостоятельными после обстрела этих этажей из танков и начавшегося пожара

Как пишет политолог Елена Тарасова в книге Evolution of the Soviet System, к началу объявленной Борисом Ельциным военной операции централизованной обороны Дома советов организовано не было. Огневые позиции вне здания парламента не оборудовались, а конкретный план по отражению вооруженного нападения отсутствовал — вместо этого обсуждался неопределенный план длительной обороны внутри здания с постепенным отходом на верхние этажи, оказавшийся несостоятельными после обстрела этих этажей из танков и начавшегося пожара

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ  /  купить фото

После начала штурма руководство обороной Белого дома отдавало противоречивые приказы о ведении или, напротив, прекращении огня, открытии огня на поражение только по военнослужащим, проникшим в здание, или только упреждающего огня по лестницам, ведущим на этажи. В этих условиях лишь некоторые защитники Дома советов вели беспорядочный ответный огонь

После начала штурма руководство обороной Белого дома отдавало противоречивые приказы о ведении или, напротив, прекращении огня, открытии огня на поражение только по военнослужащим, проникшим в здание, или только упреждающего огня по лестницам, ведущим на этажи. В этих условиях лишь некоторые защитники Дома советов вели беспорядочный ответный огонь

Фото: Лаура Ильина / Коммерсантъ

В 09:00, когда штурм Белого дома шел в полную силу, Борис Ельцин сделал заявление по телевидению, в котором, в частности, сказал: «Происходящие события в Москве — это запланированный переворот. Вооруженный мятеж обречен. В Москву входят войска, я прошу москвичей морально поддержать их. Генеральная прокуратура получила указание возбудить уголовные дела против преступников. Вооруженный мятеж будет подавлен в кратчайшие сроки»

В 09:00, когда штурм Белого дома шел в полную силу, Борис Ельцин сделал заявление по телевидению, в котором, в частности, сказал: «Происходящие события в Москве — это запланированный переворот. Вооруженный мятеж обречен. В Москву входят войска, я прошу москвичей морально поддержать их. Генеральная прокуратура получила указание возбудить уголовные дела против преступников. Вооруженный мятеж будет подавлен в кратчайшие сроки»

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ  /  купить фото

После начала танкового обстрела состоялся телефонный разговор Александра Руцкого с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным: «Ну, Валера! Только что я послал с белым флагом — располосовали людей. Потом подошли — и в упор добили. Ведь тот же Ерин дал команду: свидетелей не брать. Они знают, что у нас звукозаписи есть, видеозаписи начиная со второго числа: кто давал команды, когда давал команды, где стреляли, как убивали людей. Неужели ты не понимаешь, что мы живые свидетели? Они нас живыми не оставят! Я тебя прошу, звони в посольство. Посади человека, пускай звонит в посольство. Пошли сюда от их Содружества независимых государств, кто есть...»&lt;br>На фото: колонна защитников Белого дома, 4 октября 1993 года

После начала танкового обстрела состоялся телефонный разговор Александра Руцкого с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным: «Ну, Валера! Только что я послал с белым флагом — располосовали людей. Потом подошли — и в упор добили. Ведь тот же Ерин дал команду: свидетелей не брать. Они знают, что у нас звукозаписи есть, видеозаписи начиная со второго числа: кто давал команды, когда давал команды, где стреляли, как убивали людей. Неужели ты не понимаешь, что мы живые свидетели? Они нас живыми не оставят! Я тебя прошу, звони в посольство. Посади человека, пускай звонит в посольство. Пошли сюда от их Содружества независимых государств, кто есть...»
На фото: колонна защитников Белого дома, 4 октября 1993 года

Фото: Александр Тимошенко / Коммерсантъ  /  купить фото

К 09:40 Белый дом был весь в дыму, перестрелка около него усилилась, а в связи с появившимися над зданием боевыми вертолетами появилась информация, что на Верховный Совет может быть сброшен десант. При этом продолжался пожар на нижних этажах мэрии Москвы на Новом Арбате — его никто не тушил

К 09:40 Белый дом был весь в дыму, перестрелка около него усилилась, а в связи с появившимися над зданием боевыми вертолетами появилась информация, что на Верховный Совет может быть сброшен десант. При этом продолжался пожар на нижних этажах мэрии Москвы на Новом Арбате — его никто не тушил

Фото: Лаура Ильина / Коммерсантъ

У Белого дома включили громкоговорители и требовали от защитников и тех, кто оставался в здании, сдаться: «Бросайте оружие, сдавайтесь. В противном случае вы будете уничтожены»

У Белого дома включили громкоговорители и требовали от защитников и тех, кто оставался в здании, сдаться: «Бросайте оружие, сдавайтесь. В противном случае вы будете уничтожены»

Фото: Лаура Ильина / Коммерсантъ

Александр Руцкой позднее так описывал происходящие события: «Первый снаряд попал в зал заседаний, второй — в кабинет Хасбулатова, третий — в мой. Причем били фугасными снарядами, а не болванками, как утверждают сегодня. От болванок здание гореть не будет. Я сидел у себя в кабинете, когда снаряд прошил окно и взорвался в правом углу. К счастью, стол у меня стоял в левом. Выскочил оттуда очумевший. Что меня спасло — не знаю»

Александр Руцкой позднее так описывал происходящие события: «Первый снаряд попал в зал заседаний, второй — в кабинет Хасбулатова, третий — в мой. Причем били фугасными снарядами, а не болванками, как утверждают сегодня. От болванок здание гореть не будет. Я сидел у себя в кабинете, когда снаряд прошил окно и взорвался в правом углу. К счастью, стол у меня стоял в левом. Выскочил оттуда очумевший. Что меня спасло — не знаю»

Фото: Фотоархив журнала Огонёк

Около 10:00 над Белым домом появились вертолеты. Была обстреляна его крыша, после чего возникло несколько очагов возгорания. Позднее загорелся первый этаж здания, огонь с БТР усиливался. В течение получаса исполняющий обязанности президента Александр Руцкой запросил переговоры с Борисом Ельциным, однако он отказался и потребовал «полной капитуляции». В 10:38 Руцкой отдал приказ: «Не стрелять. Не сопротивляться...»

Около 10:00 над Белым домом появились вертолеты. Была обстреляна его крыша, после чего возникло несколько очагов возгорания. Позднее загорелся первый этаж здания, огонь с БТР усиливался. В течение получаса исполняющий обязанности президента Александр Руцкой запросил переговоры с Борисом Ельциным, однако он отказался и потребовал «полной капитуляции». В 10:38 Руцкой отдал приказ: «Не стрелять. Не сопротивляться...»

Фото: Александр Тимошенко / Коммерсантъ

Во время беспорядков в городе начали действовать мародеры. Сотрудник московского управления по борьбе с организованной преступностью Василий Кириллов рассказывал журналу «Власть»: «Пьяные разгуливали прямо под пулями — им действительно море по колено. А во время штурма здания СЭВ (здание секретариата Совета экономической взаимопомощи.— &quot;Ъ&quot;) я оказался там в подвале. Он просто кишел мародерами, тащили все, что могли: факсы, телефоны, компьютеры, телевизоры, даже факсовую бумагу, стулья и ковролин. Двое тащили здоровенный полированный стол. Под него они и залезли, когда раздался первый залп танков»

Во время беспорядков в городе начали действовать мародеры. Сотрудник московского управления по борьбе с организованной преступностью Василий Кириллов рассказывал журналу «Власть»: «Пьяные разгуливали прямо под пулями — им действительно море по колено. А во время штурма здания СЭВ (здание секретариата Совета экономической взаимопомощи.— "Ъ") я оказался там в подвале. Он просто кишел мародерами, тащили все, что могли: факсы, телефоны, компьютеры, телевизоры, даже факсовую бумагу, стулья и ковролин. Двое тащили здоровенный полированный стол. Под него они и залезли, когда раздался первый залп танков»

Фото: Александр Тимошенко / Коммерсантъ  /  купить фото

По данным наблюдателя штаба обороны города, который находился на пятом этаже гостиницы «Мир», автоматчик из гостиницы «Украина» открыл огонь по журналистам, собравшимся у американского посольства. Позднее из Белого дома выбежали десять человек в гражданском, среди которых был раненый. В здании оставались еще около 70 работников СМИ&lt;br>На фото: защитники Белого дома на баррикаде

По данным наблюдателя штаба обороны города, который находился на пятом этаже гостиницы «Мир», автоматчик из гостиницы «Украина» открыл огонь по журналистам, собравшимся у американского посольства. Позднее из Белого дома выбежали десять человек в гражданском, среди которых был раненый. В здании оставались еще около 70 работников СМИ
На фото: защитники Белого дома на баррикаде

Фото: Александр Тимошенко / Коммерсантъ  /  купить фото

К середине дня 4 октября, по данным Главного медицинского управления Москвы, городские больницы уже оказали помощь 192 пострадавшим, 158 человек были госпитализированы, еще 18 — умерли. &lt;br>На фото: люди перед горящей баррикадой

К середине дня 4 октября, по данным Главного медицинского управления Москвы, городские больницы уже оказали помощь 192 пострадавшим, 158 человек были госпитализированы, еще 18 — умерли.
На фото: люди перед горящей баррикадой

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ  /  купить фото

К вечеру 4 октября защитники Белого дома стали сдаваться. К 19:30 были арестованы министр по особым поручениям при и. о. президента России Андрей Дунаев, и. о. министра безопасности Виктор Баранников и и. о. министра обороны Владислав Ачалов. По свидетельствам очевидцев, около десяти арестованных были избиты правоохранителями уже после задержания. Часть этих фактов позднее подтвердила спецкомиссия Госдумы по изучению событий октября 1993 года. &lt;br>На фото: участники акции протеста сторонников Верховного совета

К вечеру 4 октября защитники Белого дома стали сдаваться. К 19:30 были арестованы министр по особым поручениям при и. о. президента России Андрей Дунаев, и. о. министра безопасности Виктор Баранников и и. о. министра обороны Владислав Ачалов. По свидетельствам очевидцев, около десяти арестованных были избиты правоохранителями уже после задержания. Часть этих фактов позднее подтвердила спецкомиссия Госдумы по изучению событий октября 1993 года.
На фото: участники акции протеста сторонников Верховного совета

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

В результате пожара в Белом доме практически полностью сгорели 8 этажей (с 12 по 20), всего разрушено около 30% общей площади Дома советов. По официальным данным, за день были убиты 74 человека, 26 из них — военные и работники МВД России, еще 172 человека ранены

В результате пожара в Белом доме практически полностью сгорели 8 этажей (с 12 по 20), всего разрушено около 30% общей площади Дома советов. По официальным данным, за день были убиты 74 человека, 26 из них — военные и работники МВД России, еще 172 человека ранены

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

«После событий 3–4 октября несколько дней я вообще не хотел видеть людей. Я живу в доме, который вплотную прилегает к Белому дому. Я видел подожженный бронетранспортер под окнами, в нем сгорели люди. Он еще не догорел, а другие люди начали разбирать его на детали. Еще я видел, как делали ставки — попадет в человека снайпер или нет. Когда видишь такое, даже не думаешь, кто виноват»,— вспоминал актер Эммануил Виторган

«После событий 3–4 октября несколько дней я вообще не хотел видеть людей. Я живу в доме, который вплотную прилегает к Белому дому. Я видел подожженный бронетранспортер под окнами, в нем сгорели люди. Он еще не догорел, а другие люди начали разбирать его на детали. Еще я видел, как делали ставки — попадет в человека снайпер или нет. Когда видишь такое, даже не думаешь, кто виноват»,— вспоминал актер Эммануил Виторган

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Уже после «капитуляции» защитников Белого дома был издан указ президента о запрете митингов и собраний в Москве на ближайшее время. Позднее комендант района чрезвычайного положения Александр Куликов издал письменный приказ: в городе с 23:00 до 05:00 был установлен комендантский час, во время которого, в частности, гражданам было запрещено находиться на улицах и в иных общественных местах без специальных пропусков. Указ о комендантском часе действовал около двух недель. Нарушителей было приказано задерживать

Уже после «капитуляции» защитников Белого дома был издан указ президента о запрете митингов и собраний в Москве на ближайшее время. Позднее комендант района чрезвычайного положения Александр Куликов издал письменный приказ: в городе с 23:00 до 05:00 был установлен комендантский час, во время которого, в частности, гражданам было запрещено находиться на улицах и в иных общественных местах без специальных пропусков. Указ о комендантском часе действовал около двух недель. Нарушителей было приказано задерживать

Фото: Diether Endlicher / AP

По некоторым данным, за ночь с 4 на 5 октября в районе Дома советов было задержано около 1,5 тыс. человек

По некоторым данным, за ночь с 4 на 5 октября в районе Дома советов было задержано около 1,5 тыс. человек

Фото: Peter Dejong / AP

Уже на следующий день после штурма стянутые в город войска начали выводить. «Еще тушили пожар, начинались следственные действия, но 5 октября все уже понимали, что необходимости в силовиках больше нет»,— вспоминал генпрокурор Валентин Степанков

Уже на следующий день после штурма стянутые в город войска начали выводить. «Еще тушили пожар, начинались следственные действия, но 5 октября все уже понимали, что необходимости в силовиках больше нет»,— вспоминал генпрокурор Валентин Степанков

Фото: Michel Euler / AP

Виктор Аксючиц, который в 1993-м был председателем подкомитета по связям с зарубежными организациями комитета Верховного совета России по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности так вспоминал: «События тогда могли бы закончиться и победой Верховного совета, но было бы так лучше — сложный вопрос. Руководство Верховного совета на тот момент, да и вообще, было не очень дееспособно. Ситуация могла разрешиться и путем переговоров, но виновником того, что договоренность не была достигнута, стал Ельцин, совершивший переворот»

Виктор Аксючиц, который в 1993-м был председателем подкомитета по связям с зарубежными организациями комитета Верховного совета России по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности так вспоминал: «События тогда могли бы закончиться и победой Верховного совета, но было бы так лучше — сложный вопрос. Руководство Верховного совета на тот момент, да и вообще, было не очень дееспособно. Ситуация могла разрешиться и путем переговоров, но виновником того, что договоренность не была достигнута, стал Ельцин, совершивший переворот»

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ  /  купить фото

7 октября был объявлен днем траура в стране. В Москве хоронили погибших в результате столкновений. Авторы книги «Эпоха Ельцина» пишут, что президент в тот день сказал: «&quot;Я поеду по всем кладбищам&quot;.— Ему ответили: &quot;Все не объедете&quot;». &lt;br>На фото: мужчина у тела погибшего защитника Белого дома

7 октября был объявлен днем траура в стране. В Москве хоронили погибших в результате столкновений. Авторы книги «Эпоха Ельцина» пишут, что президент в тот день сказал: «"Я поеду по всем кладбищам".— Ему ответили: "Все не объедете"».
На фото: мужчина у тела погибшего защитника Белого дома

Фото: Александр Тимошенко / Коммерсантъ  /  купить фото

Расследование событий 3–4 октября 1993 года не было завершено. В феврале 1994 года участники ГКЧП, событий 1991 года и октябрьских событий 1993 года были освобождены по амнистии, а следственная группа и парламентская комиссия, которая занималась анализом расстрела Белого дома, была распущена. По мнению отечественных политологов, после этих событий президент России получил значительно больше полномочий, что было закреплено новой Конституцией, принятой 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме

Расследование событий 3–4 октября 1993 года не было завершено. В феврале 1994 года участники ГКЧП, событий 1991 года и октябрьских событий 1993 года были освобождены по амнистии, а следственная группа и парламентская комиссия, которая занималась анализом расстрела Белого дома, была распущена. По мнению отечественных политологов, после этих событий президент России получил значительно больше полномочий, что было закреплено новой Конституцией, принятой 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ  /  купить фото

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С момента подписания Борисом Ельциным указа №1400 (21 сентября 1993 года; о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета (ВС), чем, согласно заключению Конституционного суда, была нарушена действовавшая тогда Конституция) до перехода конфликта в вооруженную стадию прошло две недели. ВС не согласился со своим роспуском, а Съезд народных депутатов отрешил Бориса Ельцина от должности президента, возложив его полномочия на вице-президента Александра Руцкого, который немедленно отменил действие указа №1400. В Москве проходили митинги в поддержку Верховного совета, а также акции сторонников Ельцина

Фото: AP / Alexander Zemlianichenko

Временный успех был достигнут только в ночь на 2 октября: при посредничестве патриарха Алексия II удалось подписать протокол №1, по которому в Белый дом возобновили подачу электричества и тепла (отключенного там с 24 сентября), а также пообещали поэтапно снять блокаду в обмен на согласие ВС на изъятие оружия. Но уже к утру 2 октября Верховный совет денонсировал протокол
На фото: акция протеста сторонников Верховного совета

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

До начала октября между сторонами шла позиционная война. Внутри оцепления, выставленного вокруг заблокированного Белом дома, собрались сторонники Верховного совета. Обсуждался вопрос о выдаче им оружия. Оценки запасов вооружения в здании разнятся: от 150 стволов до почти тысячи единиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

Утром 3 октября на Октябрьской площади начали собираться манифестанты, выступавшие в поддержку Верховного совета. В соответствии с утвержденным планом организационных мероприятий сотрудники милиции, применяя спецсредства, разгоняли эти группы. Тем не менее активистам удалось мобилизовать одну колонну, которая прорвала оцепление на Крымском мосту и вышла на Садовое кольцо. К колонне примкнули и другие протестующие. Во время столкновений силовики применяли слезоточивый газ, однако люди все равно продвигались в сторону Дома советов

Фото: AP / Peter Dejong

С балкона Белого дома Александр Руцкой обратился с призывом формировать колонны, которые будут штурмовать мэрию и «Останкино». Захват мэрии занял около получаса, но с телецентром получилось сложнее. «Конечно, это была ошибка. Я не хотел крови. Но нервы-то в комке»,— впоследствии говорил Руцкой о решении направить людей к «Останкино»

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

Возле «Останкино» генерал Альберт Макашов потребовал от охранявших здание военных сдать оружие, начался штурм. Диктор телецентра объявил о прекращении вещания. В эфир была выдана заставка, сообщавшая не соответствовавшую действительности информацию: «вещание по первому и четвертому каналам нарушено ворвавшейся в здание вооруженной толпой». Сторонники ВС попытались силой прорваться внутрь, разбив двери студии программы «Время» грузовиком на улице Академика Королева, 19. Сразу после этого (по официальной версии — после выстрела из гранатомета кем-то из атакующих) началась перестрелка, в которой, по официальным данным, погибли 46 человек, в основном нападавших

Фото: ТАСС

3 октября Борис Ельцин подписал указы о введении в Москве чрезвычайного положения. Начался ввод войск в город: в столицу вошли лояльные президенту Таманская, Тульская и Кантемировская дивизии

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

На ночном совещании в Кремле принято решение о штурме Белого дома. К утру 4 октября туда были стянуты войска Таманской дивизии, 119-го парашютно-десантного полка, Кантемировской дивизии, дивизии внутренних войск им. Дзержинского, Смоленского ОМОНа, Тульской дивизии ВДВ, а также спецподразделения «Альфа» и «Вымпел». В 8 часов утра БТР и БМП начали расстреливать баррикады, открыли огонь по окнам Белого дома и защитникам парламента. В ответ из здания начали стрельбу по войскам, на которую армейские подразделения ответили огнем танков и БТР из пушек и крупнокалиберных пулеметов

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп

Вокруг Белого дома начался обстрел милиционеров и мирных жителей. Ответный огонь открыл ОМОН. Ранее замминистра обороны Георгий Кондратьев поставил следующие задачи командирам частей, привлеченных для участия в операции: подавлять огневые точки «защитников Белого дома», не допускать прорыва из Дома советов и в него вооруженных «боевиков», а также обеспечивать выход из здания женщин и детей

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Операция по захвату Белого дома началась в 07:30. Штурмовали здание около 1700 человек, десять танков и 20 бронетранспортеров. Многие участники столкновения были впоследствии награждены орденами и медалями, некоторым присвоили звание «Герой Российской Федерации»

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Как пишет политолог Елена Тарасова в книге Evolution of the Soviet System, к началу объявленной Борисом Ельциным военной операции централизованной обороны Дома советов организовано не было. Огневые позиции вне здания парламента не оборудовались, а конкретный план по отражению вооруженного нападения отсутствовал — вместо этого обсуждался неопределенный план длительной обороны внутри здания с постепенным отходом на верхние этажи, оказавшийся несостоятельными после обстрела этих этажей из танков и начавшегося пожара

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

После начала штурма руководство обороной Белого дома отдавало противоречивые приказы о ведении или, напротив, прекращении огня, открытии огня на поражение только по военнослужащим, проникшим в здание, или только упреждающего огня по лестницам, ведущим на этажи. В этих условиях лишь некоторые защитники Дома советов вели беспорядочный ответный огонь

Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина

В 09:00, когда штурм Белого дома шел в полную силу, Борис Ельцин сделал заявление по телевидению, в котором, в частности, сказал: «Происходящие события в Москве — это запланированный переворот. Вооруженный мятеж обречен. В Москву входят войска, я прошу москвичей морально поддержать их. Генеральная прокуратура получила указание возбудить уголовные дела против преступников. Вооруженный мятеж будет подавлен в кратчайшие сроки»

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

После начала танкового обстрела состоялся телефонный разговор Александра Руцкого с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным: «Ну, Валера! Только что я послал с белым флагом — располосовали людей. Потом подошли — и в упор добили. Ведь тот же Ерин дал команду: свидетелей не брать. Они знают, что у нас звукозаписи есть, видеозаписи начиная со второго числа: кто давал команды, когда давал команды, где стреляли, как убивали людей. Неужели ты не понимаешь, что мы живые свидетели? Они нас живыми не оставят! Я тебя прошу, звони в посольство. Посади человека, пускай звонит в посольство. Пошли сюда от их Содружества независимых государств, кто есть...»
На фото: колонна защитников Белого дома, 4 октября 1993 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

К 09:40 Белый дом был весь в дыму, перестрелка около него усилилась, а в связи с появившимися над зданием боевыми вертолетами появилась информация, что на Верховный Совет может быть сброшен десант. При этом продолжался пожар на нижних этажах мэрии Москвы на Новом Арбате — его никто не тушил

Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина

У Белого дома включили громкоговорители и требовали от защитников и тех, кто оставался в здании, сдаться: «Бросайте оружие, сдавайтесь. В противном случае вы будете уничтожены»

Фото: Коммерсантъ / Лаура Ильина

Александр Руцкой позднее так описывал происходящие события: «Первый снаряд попал в зал заседаний, второй — в кабинет Хасбулатова, третий — в мой. Причем били фугасными снарядами, а не болванками, как утверждают сегодня. От болванок здание гореть не будет. Я сидел у себя в кабинете, когда снаряд прошил окно и взорвался в правом углу. К счастью, стол у меня стоял в левом. Выскочил оттуда очумевший. Что меня спасло — не знаю»

Фото: Фотоархив журнала Огонёк

Около 10:00 над Белым домом появились вертолеты. Была обстреляна его крыша, после чего возникло несколько очагов возгорания. Позднее загорелся первый этаж здания, огонь с БТР усиливался. В течение получаса исполняющий обязанности президента Александр Руцкой запросил переговоры с Борисом Ельциным, однако он отказался и потребовал «полной капитуляции». В 10:38 Руцкой отдал приказ: «Не стрелять. Не сопротивляться...»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко

Во время беспорядков в городе начали действовать мародеры. Сотрудник московского управления по борьбе с организованной преступностью Василий Кириллов рассказывал журналу «Власть»: «Пьяные разгуливали прямо под пулями — им действительно море по колено. А во время штурма здания СЭВ (здание секретариата Совета экономической взаимопомощи.— "Ъ") я оказался там в подвале. Он просто кишел мародерами, тащили все, что могли: факсы, телефоны, компьютеры, телевизоры, даже факсовую бумагу, стулья и ковролин. Двое тащили здоровенный полированный стол. Под него они и залезли, когда раздался первый залп танков»

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

По данным наблюдателя штаба обороны города, который находился на пятом этаже гостиницы «Мир», автоматчик из гостиницы «Украина» открыл огонь по журналистам, собравшимся у американского посольства. Позднее из Белого дома выбежали десять человек в гражданском, среди которых был раненый. В здании оставались еще около 70 работников СМИ
На фото: защитники Белого дома на баррикаде

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

К середине дня 4 октября, по данным Главного медицинского управления Москвы, городские больницы уже оказали помощь 192 пострадавшим, 158 человек были госпитализированы, еще 18 — умерли.
На фото: люди перед горящей баррикадой

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

К вечеру 4 октября защитники Белого дома стали сдаваться. К 19:30 были арестованы министр по особым поручениям при и. о. президента России Андрей Дунаев, и. о. министра безопасности Виктор Баранников и и. о. министра обороны Владислав Ачалов. По свидетельствам очевидцев, около десяти арестованных были избиты правоохранителями уже после задержания. Часть этих фактов позднее подтвердила спецкомиссия Госдумы по изучению событий октября 1993 года.
На фото: участники акции протеста сторонников Верховного совета

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В результате пожара в Белом доме практически полностью сгорели 8 этажей (с 12 по 20), всего разрушено около 30% общей площади Дома советов. По официальным данным, за день были убиты 74 человека, 26 из них — военные и работники МВД России, еще 172 человека ранены

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко

«После событий 3–4 октября несколько дней я вообще не хотел видеть людей. Я живу в доме, который вплотную прилегает к Белому дому. Я видел подожженный бронетранспортер под окнами, в нем сгорели люди. Он еще не догорел, а другие люди начали разбирать его на детали. Еще я видел, как делали ставки — попадет в человека снайпер или нет. Когда видишь такое, даже не думаешь, кто виноват»,— вспоминал актер Эммануил Виторган

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уже после «капитуляции» защитников Белого дома был издан указ президента о запрете митингов и собраний в Москве на ближайшее время. Позднее комендант района чрезвычайного положения Александр Куликов издал письменный приказ: в городе с 23:00 до 05:00 был установлен комендантский час, во время которого, в частности, гражданам было запрещено находиться на улицах и в иных общественных местах без специальных пропусков. Указ о комендантском часе действовал около двух недель. Нарушителей было приказано задерживать

Фото: AP / Diether Endlicher

По некоторым данным, за ночь с 4 на 5 октября в районе Дома советов было задержано около 1,5 тыс. человек

Фото: AP / Peter Dejong

Уже на следующий день после штурма стянутые в город войска начали выводить. «Еще тушили пожар, начинались следственные действия, но 5 октября все уже понимали, что необходимости в силовиках больше нет»,— вспоминал генпрокурор Валентин Степанков

Фото: AP / Michel Euler

Виктор Аксючиц, который в 1993-м был председателем подкомитета по связям с зарубежными организациями комитета Верховного совета России по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности так вспоминал: «События тогда могли бы закончиться и победой Верховного совета, но было бы так лучше — сложный вопрос. Руководство Верховного совета на тот момент, да и вообще, было не очень дееспособно. Ситуация могла разрешиться и путем переговоров, но виновником того, что договоренность не была достигнута, стал Ельцин, совершивший переворот»

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

7 октября был объявлен днем траура в стране. В Москве хоронили погибших в результате столкновений. Авторы книги «Эпоха Ельцина» пишут, что президент в тот день сказал: «"Я поеду по всем кладбищам".— Ему ответили: "Все не объедете"».
На фото: мужчина у тела погибшего защитника Белого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

Расследование событий 3–4 октября 1993 года не было завершено. В феврале 1994 года участники ГКЧП, событий 1991 года и октябрьских событий 1993 года были освобождены по амнистии, а следственная группа и парламентская комиссия, которая занималась анализом расстрела Белого дома, была распущена. По мнению отечественных политологов, после этих событий президент России получил значительно больше полномочий, что было закреплено новой Конституцией, принятой 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

В Москве уже применялась практика, при которой участников публичного мероприятия задерживали не во время акции, а в последующие дни. Так, после встречи КПРФ с депутатами 20 сентября 2021 года десятки участников были задержаны в течение четырех дней и впоследствии оштрафованы по статье 20.2 КоАП за участие в несогласованном публичном мероприятии.

Для повторного нарушения правил проведения публичных мероприятий статья 20.2 КоАП предусматривает штраф 150–300 тыс. руб. или административный арест до 30 суток. Повторным считается нарушение, совершенное в течение года после исполнения предыдущего наказания — отбытия ареста или полной выплаты штрафа.

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