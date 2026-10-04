КПРФ сообщила о задержании 65 человек на митинге в Москве

В Москве были задержаны не менее 65 участников митинга у памятника на Крестьянской заставе, организованного КПРФ. В партии сообщили, что задержания начались «на завершающем этапе акции памяти жертв кровавого расстрела защитников Дома Советов 4 октября 1993 года».

«В настоящее время ведется работа по освобождению задержанных и оказанию им необходимой помощи», — заявили в КПРФ.

Правоохранительные органы информацию пока не комментировали.