Депутата Госдумы от КПРФ Мархаева накажут за митинг в Улан-Удэ

Первого секретаря бурятского рескома КПРФ, депутата Госдумы Вячеслава Мархаева вызвали в МВД для составления протокола об организации несанкционированного митинга в Улан-Удэ, который прошел 27 декабря (ст. 20.2 КоАП РФ). Об этом сообщили в бурятском отделении партии.

По данным КПРФ, мероприятие было организовано в форме «публичного отчета перед избирателями» и проходило без «митинговой атрибутики и политических требований», однако администрация города и МВД «объявили эту встречу несанкционированным митингом». Как уточняется в сообщении, аналогичное уведомление о составлении административного протокола получил депутат Народного хурала (парламента) Бурятии Баир Цыденов. Кроме того, в отношении депутата Тимура Нимаева и лидера бурятского комсомола Виталия Бадмаева протоколы уже составлены.

Коммунисты потребовали «немедленно прекратить политическое преследование и остановить фабрикацию административных дел». В республиканском МВД на вопросы «Ъ» не ответили.

Влад Никифоров, Иркутск