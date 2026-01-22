Протест осудили однозначно

Четыре участника массовых беспорядков в Башкирии, каждый из которых был осужден в Ижевске на 4,5 года лишения свободы, не смогли оспорить это решение в вышестоящей судебной инстанции. Они и их защитники подали апелляционные жалобы в Верховный суд Удмуртии (ВС УР), в которых указали, что наказание чрезмерно сурово, и просили его снизить. Сегодня апелляционная коллегия оставила приговор без изменения. Ранее ВС УР принял аналогичное решение в отношении еще 19 осужденных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Сегодня, 22 января, Верховный суд Удмуртии (ВС УР) оставил без изменения приговор четверым жителям Башкирии, осужденным по уголовному делу, получившему в СМИ название «баймакского». Оно связано с массовыми беспорядками в Баймаке, которые произошли в январе 2024 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

17 октября 2025 года Индустриальный райсуд Ижевска признал митингующих Даниса Ахметова, Ильяса Байчурина, Дима Булякбаева и Раятя Давлетбаева виновными в участии в массовых беспорядках и насилии над правоохранителями (ст. 212, ст. 318 УК). Они получили по 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ВС УР установил, что 17 января 2024 года фигуранты участвовали в митинге возле здания Баймакского райсуда Башкирии в поддержку экоактивиста Фаиля Алсынова, осужденного по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК). Оно было заведено после выступлений активиста в акциях, направленных против добычи золота на горном хребте Ирандык в апреле 2023 году.

В день приговора Фаилю Алсынову — ему дали четыре года лишения свободы — толпа его сторонников собралась у здания суда. Попытка силовиков пресечь митинг привела к столкновениям. «В результате действий осужденных пострадали сотрудники Росгвардии и сотрудник МВД. Также были повреждены транспортные средства»,— сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Официально количество пострадавших силовиков не озвучивалось.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что на произошедшее отреагировал глава Башкирии Радий Хабиров. «Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкирии от России. Они призывают к партизанской войне здесь»,— написал он в своем Telegram-канале после столкновений. При этом глава республики признал, что часть вины за произошедшее у здания суда лежит на местных властях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее «отдельными проявлениями на местах, относящимися к компетенции местных властей».

Правоохранительные органы официально не называли общее количество фигурантов уголовных дел, возбужденных по событиям в Баймаке. В СМИ называлась цифра более 80 человек. Дела рассматривались в судах в разных городах страны, включая Тольятти, Оренбург, Орск, Самару и Ижевск. Через ВС УР прошло не менее 23 фигурантов дела о массовых беспорядках в Баймаке: во всех случаях приговор оставлен без измения

Обвиняемые Ахметов, Байчурин, Булякбаев и Давлетбаев получили по 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защитники и осужденные обратились в ВС УР, попросив снизить наказание, считая его чрезмерно суровым. Судебная инстанция оставила приговор без изменения.

Евгений Щепелев