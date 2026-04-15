Власти Улан-Удэ отозвали разрешение на митинг «За свободный интернет»

Администрация Улан-Удэ отозвала ранее выданное региональному отделению КПРФ разрешение провести 20 апреля митинг «За свободный интернет». Как сообщил «Ъ» первый секретарь Бурятского рескома партии, депутат Госдумы Вячеслав Мархаев, причины отзыва «выглядят надуманными». По его словам, партия намерена обжаловать это решение в суде и готовится провести публичное мероприятие, но «возможно, в другом формате, например, встречи граждан с депутатом».

В официальном сообщении реготделения КПРФ приводится фотокопия официального уведомления администрации Улан-Удэ. В качестве причины отказа в документе уточняется, что организатор до начала митинга публично распространял в социальных сетях, мессенджерах и иных платформах «призывы об участии в митинге».

Из-за этого «предполагаемое число участников значительно превышает заявленное (500 человек), что создает угрозу общественному порядку», следует из документа. Там также говорится, что «организатор расширил цели проведения публичного мероприятия, при этом цели заявленного митинга не раскрывают перечень мессенджеров и социальных сетей, в отношении блокировки которых организатор желает высказать свое мнение».

По аналогичным причинам 1 марта было отказано в проведении митинга «За свободный интернет» в Иркутске. 15 апреля Иркутский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда Иркутска, который счел законными решения администрации города. Суд не удовлетворил иск организаторов митинга, требовавших выдачи разрешения на его проведение.

Ранее сообщалось, что 13 апреля администрация Улан-Удэ выдала разрешение на проведение митинга 20 апреля в парке Юбилейный под лозунгами «Нет блокировкам!», «Нет политической цензуре!», «Да развитию информационных технологий и техническому прогрессу!».

Влад Никифоров, Иркутск