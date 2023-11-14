Митинги не вписываются в историю

Новосибирский губернатор Андрей Травников («Единая Россия») внес на рассмотрение областного парламента законопроект о запрете проведения митингов и демонстраций в местах, «обусловленных историческими и культурными» особенностями региона. В их число вошли популярные у оппозиции площади, скверы и парки, а также мемориальные комплексы и памятники. Господин Травников вытесняет публичную оппозиционную активность на периферию, однако сейчас стоит опасаться не сознательных противников власти, а ситуативных протестов в целом лояльных граждан, предупреждает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сквер Героев Революции в Новосибирске

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Сквер Героев Революции в Новосибирске

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Законопроект подготовлен в целях приведения закона «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий на территории Новосибирской области» в соответствие с последней редакцией федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Напомним, в конце 2022 года Госдума расширила список мест, где нельзя проводить массовые мероприятия: около вокзалов, аэропортов, образовательных и медицинских организаций, детских площадок, органов власти и т.п. Также регионам дали право самостоятельно устанавливать запреты, если это обусловлено «историческими, культурными или иными объективными особенностями субъекта». Этим правом теперь и воспользовался Андрей Травников.

Согласно пояснительной записке, к числу таких мест в Новосибирске относятся площади — «основные транспортные развязки, вблизи которых размещены объекты социальной инфраструктуры», а также «оживленные пешеходные направления, остановки общественного транспорта и станции метрополитена». Речь, в частности, идет о площадях Гарина-Михайловского, Калинина и Карла Маркса. Проведение митингов там чревато нарушением общественного порядка и работы транспорта, говорится в документе.

Также под запрет в случае одобрения проекта попадут массовые мероприятия в скверах, парках и зонах «рекреационного назначения» — на Михайловской набережной, в Первомайском, Театральном и Нарымском скверах (там расположен памятник жертвам политических репрессий), в сквере архитектора Крячкова, у фонтана на Вокзальной магистрали и на территории, примыкающей к государственному цирку. Все эти места предназначены для граждан, «сосредоточенных на отдыхе и не планирующих невольное участие в митингах», подчеркивается в пояснительной записке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наконец, в случае принятия инициативы губернатора незаконными станут митинги и демонстрации около мемориальных комплексов и памятников, которые имеют особую историческую значимость для жителей, чьи родственники и земляки погибли в годы гражданской и Великой Отечественной войны, а также в локальных конфликтах. В Новосибирске, в частности, под запрет попадут акции у Монумента славы в одноименном сквере. Выражение «политической позиции отдельных групп граждан» не соответствует сложившейся традиции использования этого места в качестве символа мужества и стойкости народа, защищавшего свою Родину, уточняется в пояснительной записке.

Стоит отметить, что аналогичный запрет на митинги коснется ряда площадей, скверов и памятников в других населенных пунктах Новосибирской области, в частности, в райцентрах Купино, Барабинск и Татарск, а также в селе Кочки.

Как ожидается, парламент региона может рассмотреть законопроект губернатора до конца текущего года. Единороссы, имеющие большинство в заксобрании, каких-то рисков здесь не видят. «Речь идет об ограничении мест для проведения акций, но не об ужесточении в отношении кого-либо,— пояснил “Ъ” зампред комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев (ЕР). — Документ призван сохранить работу действующей инфраструктуры в рабочем режиме в момент публичных мероприятий». Проводить акции, по его словам, по-прежнему будет можно там, где это не запрещено.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев считает, что в проекте Андрея Травникова нет нужды: «Если власти хотели предупредить какие-либо экстремистские акции, то нужно было запретить их проведение конкретным организациям». По его мнению, проведение митингов на площадях должно быть разрешено, поскольку это «традиционные места» для массовых акций, а вот в случае с парками и скверами «ограничение логично».

Запрет акций в центре — давняя тенденция по переносу публичных мероприятий на периферию, говорит политолог Илья Гращенков: «Новосибирский губернатор таким образом просто убирает любую возможность для организации публичной политики». Но опасность сегодня представляют не либеральные силы, как было раньше, а в целом лояльные граждане, пример чему — недавние антиеврейские выступления в Дагестане или попытки провести акции против бессрочной мобилизации, добавляет эксперт.

Лолита Белова, Новосибирск; Андрей Прах