Стартапам подбирают льготы
В Совфеде обсудили способы повысить привлекательность венчурных инвестиций
Объем венчурного рынка в РФ продолжает снижаться: по данным Московского венчурного фонда, за десять месяцев 2026 года инвестиции в такие сделки сократились на 36% в годовом выражении, до 8,1 млрд руб. На фоне такого падения власти и участники рынка ищут способы повысить интерес частных инвесторов к стартапам, прежде всего — в технологичных секторах экономики. Так, Минэкономики предлагает реформировать институт инвестиционных товариществ, а Фонд развития интернет-инициатив — ввести федеральный налоговый вычет на вложения в инновации.
Меры поддержки венчурных инвестиций обсудили участники совещания, прошедшего 12 ноября в Совете федерации. Актуальность проблемы обусловлена тем, что стартапы могли бы играть значимую роль в развитии современных технологий, но сейчас рынок, по словам директора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилла Варламова, находится в состоянии «жуткого недофинансирования».
По данным, которые привела на совещании гендиректор Московского венчурного фонда Юлия Поволоцкая, за январь—октябрь 2026 года объем венчурных инвестиций снизился на 36% год к году, составив 8,1 млрд руб. Почти на треть (на 31%) сократилось и число сделок, до 105. По итогам 2025 года финансирование стартапов составляло 15,8 млрд руб. (минус 8% по сравнению с 2024 годом) при 194 сделках (плюс 12%). Основной объем средств вложений в этом году обеспечили частные фонды — в январе—октябре на них пришлось две трети общих инвестиций (67%), годом ранее — 57%. Доля бизнес-ангелов (инвестируют небольшими «чеками»), которые часто поддерживают стартапы на ранних стадиях развития, сократились до 15% с 27%.
Для повышения интереса частных инвесторов к предназначенному для работы в этой сфере институту инвестиционных товариществ Минэкономики предлагает поправить профильный закон. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении в декабре 2025 года, и сейчас, по словам замдиректора департамента стратегического развития и инноваций ведомства Евгения Васильчева, готовятся поправки ко второму чтению. Одна из новелл — расширение списка участников товариществ за счет физлиц (сейчас граждане не могут напрямую выступать сторонами договора инвестиционного товарищества). «Мы находимся в дискуссиях с Банком России. Есть однозначная позиция, что это должны быть профессиональные участники с подтвержденными компетенциями и необходимыми финансовыми ресурсами. Поэтому дорабатываем эти условия, чтобы обезопасить вложение физлиц в подобного рода инструменты»,— сказал Евгений Васильчев.
Кирилл Варламов рассказал о трех предложениях ФРИИ для дофинансирования российского рынка стартапов (по оценке фонда, ежегодный объем недофинсирования составляет 600 млрд руб.). Первое — для масштабирования корпоративных инвестиций в инновации предлагается ввести новый федеральный инвестиционный налоговый вычет для технологических инвесторов (из федеральной части налога на прибыль списывать до 50% ее размера). Фактически предлагается распространить на федеральный уровень механизм, который уже доступен регионам (устанавливать вычет в размере до 100% от сумм, внесенных в качестве вклада в инвестиционное товарищество).
Также ФРИИ предлагает признать эндаументы (совокупный объем целевых капиталов таких фондов сейчас составляет 204 млрд руб.) квалифицированными инвесторами и разрешить им приобретать паи небиржевых закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в пределах установленного лимита, а также исключить для таких ЗПИФов требования по ежегодной выплате дохода по паям. Кроме того, во ФРИИ предлагают отказаться от планируемой отмены возможности физлиц не платить НДФЛ при продаже или погашении акций, облигаций и паев ЗПИФов высокотехнологичных секторов экономики в случае владения ими более года (эта льгота действует до конца 2027-го).
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 2