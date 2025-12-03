Глава СПЧ счел анекдотичным сохранение ковидных запретов на массовые мероприятия

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что запреты на массовые мероприятия под предлогом ковидных ограничений выглядят смешно. В интервью РБК он отметил, что такие меры действуют не везде, и в большинстве регионов местные власти не ссылаются на них при отказах в согласовании массовых мероприятий.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Но в целом это, конечно, выглядит анекдотично», — сказал господин Фадеев.

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19. В том же году партия «Новые люди» просила вице-премьера Татьяну Голикову рекомендовать регионам снять ковидные ограничения, однако в ряде субъектов они продолжают действовать. В конце 2024 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные меры, введенные весной 2020 года, до конца 2025 года.