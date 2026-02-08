Фото пикетов против депутата Госдумы оказалось сгенерировано нейросетью

Фотографии якобы прошедших во Владимирской области пикетов с критикой депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил Telegram-канал КПРФ со ссылкой на местных журналистов.

7 февраля в городе Кольчугино прошла встреча с депутатом Куринным, посвященная сохранению родильного отделения районной больницы. В ней, по оценкам организаторов, приняли участие от 500 до 600 человек. Накануне и сразу после мероприятия в региональных пабликах, а затем и в областных государственных СМИ начали распространяться фотографии якобы прошедших в городе пикетов, участники которых держали плакаты с критикой коммуниста. При этом фамилия депутата на плакатах была написана с одной «н».

Анализ изображений, проведенный журналистами местного издания «Чеснок», показал, что фотографии имеют признаки генерации нейросетью. Так, на одном из фото, якобы сделанном у въездной стелы в Кольчугино, герб города воспроизведен с нарушениями: верхняя полоса, которая в оригинале имеет зеленый цвет, оказалась окрашена в красный.

Несоответствия были выявлены и на второй фотографии, предположительно снятой у здания районной администрации. Дверь за спиной пикетчика не совпадает с реальной: на подлинных фотографиях видна длинная серебристая ручка, тогда как на распространяемом изображении ручка меньшего размера и одного цвета с дверью. Отличаются также стекла и общий цвет дверного полотна.

Анна Коломенская