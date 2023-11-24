Дублин подвергся нападению с двух сторон

Власти Ирландии подсчитывают урон, нанесенный в ходе беспорядков в Дублине в ночь на пятницу. Они начались после того, как неизвестный напал с ножом на детей, находившихся неподалеку от школы. В полиции назвали вышедших на улицы погромщиков представителями «совершенно невменяемой группировки, руководствующейся ультраправой идеологией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сожженный в ходе беспорядков вагон поезда

Фото: Brian Lawless / PA / AP Сожженный в ходе беспорядков вагон поезда

Фото: Brian Lawless / PA / AP

Поводом для беспорядков стали события у католической школы для девочек в центре Дублина. Человек, имя которого пока не называется, напал с ножом на прохожих. Ранения получили пятеро, в том числе трое детей. В критическом состоянии сейчас находится пятилетняя девочка. Очень серьезные ранения получила и 30-летняя женщина (по данным ирландских СМИ, это сотрудница школы).

Самого нападавшего скрутили прохожие. Как сообщило ирландское издание Journal, бразилец Кайю Бенисиу, работающий курьером, выбил у него нож из рук при помощи мотоциклетного шлема. «У меня у самого двое детей. Я сделал то, что каждый бы сделал на моем месте. Там были еще люди, но они не могли подойти (к нападавшему.— “Ъ”), так как он был вооружен. А я знал, что могу использовать свой шлем в качестве оружия,— рассказал Кайю Бенисиу и добавил: — Я даже не принимал никакого решения, это было чисто инстинктивно, и все это закончилось спустя несколько секунд. Он (нападавший.— “Ъ”) упал на землю, я не видел, куда попал нож, и вмешались другие люди…»

Мотивы нападавшего не разглашаются — как и подробности его биографии. По разным данным, ему около 40–50 лет.

Как сообщила Ирландская телерадиовещательная компания, RTE, со ссылкой на правоохранительные органы, подозреваемый — гражданин Ирландии, хотя и не коренной ирландец: более 20 лет назад он приехал в республику «из другого государства».

Ирландские ультраправые, впрочем, быстро сделали для себя все выводы. Они собрались в центре Дублина, начали выкрикивать: «Закройте границы!» и вообще стали вести себя крайне агрессивно. Начались столкновения с полицией и спецназом. Полетели петарды и фейерверки. По данным газеты The Irish Times, три правоохранителя получили травмы и ранения, в результате чего были госпитализированы.

Сообщалось о пожарах на улице, на которой расположена мэрия. Были разграблены 13 магазинов, повреждены 11 полицейских машин, 3 автобуса и 1 трамвай.

Комиссар полиции Дрю Харрис отчитался, что арестованы 34 человека и «еще гораздо больше арестов впереди». Он назвал участников беспорядков представителями «совершенно невменяемой группировки, руководствующейся ультраправой идеологией».

Министр юстиции Хелен Макэнти рассказала, что арестованным может грозить до 12 лет тюрьмы.

«Полиция заслуживает всей нашей поддержки во время разбирательства,— заявил в связи с произошедшим президент Ирландии Майкл Хиггинс.— Полиция занимается этим ужасным инцидентом (нападением в Дублине.— “Ъ”). Тот факт, что им воспользовались некоторые группы, повестка которых противоречит принципу социальной инклюзивности, заслуживает порицания и осуждения со стороны всех, кто верит в верховенство права и демократии».

Премьер-министр Лео Варадкар пообещал изменения законодательства — в частности, норм, касающихся наказания за «разжигание ненависти». Нынешние положения, по словам политика, не соответствуют эпохе социальных сетей, где координируют свою деятельность организаторы подобных акций. Кроме того, планируется на законодательном уровне облегчить полицейским доступ к камерам видеонаблюдения — чтобы быстрее вычислить участников беспорядков и эффективнее противодействовать таким людям в дальнейшем.

Господин Варадкар, сославшись на полицию, признал, что беспорядки «могут повториться в выходные дни и в будущем».

Министр иностранных дел и по совместительству обороны Ирландии Михол Мартин также заявил, что беспорядки были не случайными, а организованными. «Когда вы нападаете на автобусы, трамваи и магазины, вы нападаете на свое собственное сообщество. Вы нападаете на семью, на друзей, на рабочих»,— добавил он. По его словам, «теперь должна проявиться лучшая часть натуры ирландцев — взгляды подавляющего большинства» граждан страны.

Павел Тарасенко