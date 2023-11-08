Революционный держите шок

КПРФ во вторник провела в Москве митинг по случаю 106-й годовщины Октябрьской революции. В приуроченных к исторической дате выступлениях партийцы сделали акцент на современности, подчеркнув значимость специальной военной операции на Украине и лишний раз напомнив о своих традиционных социально-экономических тезисах. Воплощать их в жизнь, по мнению опытных коммунистов, конечно, должна именно их партия. Но вот шумная «красная» молодежь, как убедился корреспондент “Ъ”, в руководящей роли КПРФ, кажется, начинает сомневаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коммунисты по-прежнему уверены, что вести Россию в будущее следует, опираясь на свершения прошлого

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Коммунисты по-прежнему уверены, что вести Россию в будущее следует, опираясь на свершения прошлого

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

К началу торжеств в сквере позади памятника Карлу Марксу, по оценке “Ъ”, собралось не меньше 1 тыс. человек. К сторонникам КПРФ присоединились подшефные организации и левые внесистемные силы. Вооружившиеся плакатами с проверенными временем лозунгами («Под Красным Знаменем Октября — к победе социализма!», «Ленин жив!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!») рядовые партийцы — преимущественно люди немолодые — мотивировали свою явку знакомыми тезисами о светлом советском прошлом и о верности курса, заданного партийным руководством более века назад.

С собственными требованиями к акции попытались присоединиться родственники военнослужащих—участников спецоперации, но несогласованное пикетирование прервала полиция. Впрочем, выслушать их пожелания по окончании митинга пикетчицам пообещал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, наткнувшийся на их разбирательства с полицейскими по дороге к трибуне.

«Нам всем очень повезло, что у нас есть, был и всегда останется Ленин»,— обратился уже к соратникам господин Зюганов. Перечислив государствообразующие заслуги вождя мирового пролетариата, председатель ЦК КПРФ напомнил, что «русскому миру» объявлена война со стороны «англосаксов, фашистов и нацистов» и разбить врага «могут только коммунисты и комсомольцы». «Идя старым курсом, невозможно никого победить, и сейчас пришло время больших перемен,— уверял Геннадий Зюганов.— Президент на Валдайском форуме сказал, что капитализм зашел в тупик и надо его исправлять». Новые, необходимые победы придут к России именно на пути, предложенном коммунистами, резюмировал политик.

Выступившие вслед за своим лидером депутаты Госдумы от КПРФ подчеркнули значимость Октябрьской революции в российской и мировой истории и выразили горячую преданность заветам советских предшественников. «Говорят, в том числе в Думе, что революции нам больше не нужно, но эта (Октябрьская.— “Ъ”) революция сохранила нашу державу, способствовала ее развитию»,— указал Виктор Соболев. «Великий Октябрь — это не просто главное событие ХХ века, это событие — главное в истории человечества»,— поднял планку Владимир Исаков. «Событие, которое величайшие умы человечества назвали компасом, ведущим человечество в будущее, к коммунизму»,— добавила пафоса Нина Останина.

Акцию завершило импровизированное шествие к Мавзолею Владимира Ленина, куда участники принесли букеты и венки. Здесь активно проявили себя уже внесистемщики: заметнее других соратников революционный шаг держали молодые представители незарегистрированной Революционной рабочей партии (РРП). Облаченные в тематические костюмы (буденовки, кожаные тренчи, юфтевые сапоги) троцкисты, к восторгу подвернувшихся туристов и явному неудовольствию полиции, распевали «Интернационал» и скандировали лозунги (в том числе и весьма провокационные) на всем пути до Исторического музея. Правда, до Красной площади демонстранты со знаменами не добрались: полицейские потребовали свернуть стяги еще на подходах к рамкам металлоискателей, в связи с чем юные революционеры приняли решение обойтись без визита к Ильичу.

«Дело не в ностальгии, как это бывает зачастую у старшего поколения, а, наоборот, в том, чтобы радикально изменить окружающую действительность»,— объяснил “Ъ” суть перформанса лидер РРП Семен Козырев. По его словам, текущий курс властей «не удовлетворяет потребностям молодежи», особенно в части уровня жизни и масштабов социального расслоения. «Даже поступление в хороший университет не залог нормального уровня жизни в будущем»,— негодовал политик при громкой поддержке соратников. Марксистская же теория актуальна, жизнеспособна и способна дать адекватные ответы на социально-экономические вызовы, заверили активисты.

Впрочем, к взаимодействию с Компартией у РРП особый подход, признался товарищ Козырев: «Мы сотрудничаем с КПРФ и поддерживаем их на выборах, но мы ведем независимую деятельность. Почему? Мы не верим в способность КПРФ взять власть — это центральный момент». Он также посетовал, что руководство КПРФ «договаривается с властью», хотя и признал, что большая часть партийцев — это искренние люди, с которыми не зазорно работать: «Мы хотим участвовать в прогрессивных кампаниях КПРФ, но при этом быть независимыми от партийного руководства». Достичь своих целей, по замыслу молодых левых, им поможет работа с трудовыми коллективами (профсоюзная повестка) и просветительская деятельность.

Григорий Лейба