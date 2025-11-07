Искусственный протест

«Справедливая Россия» организовала митинг с требованием отставки мэра Орла Юрия Парахина («Единая Россия»), о чем отчиталась в Telegram. Правда, сразу же выяснилось, что видео массовой акции было сгенерировано при помощи искусственного интеллекта (ИИ). В мэрии Орла креатив не оценили и призвали проверить действия эсеров на соответствие законодательству. Эксперты уверены, что пока к таким «митингам» можно предъявить претензии только этического характера.

Видео митинга с требованием отставки единоросса Юрия Парахина, которого 31 октября вновь избрали главой Орла, опубликовал в своем Telegram-канале депутат областного совета и лидер местной ячейки «Справедливой России» Руслан Перелыгин. На нем сотни горожан с триколорами и транспарантами стоят около здания городской администрации и выкрикивают лозунги с критикой в адрес градоначальника.

«Он завалил транспорт, школы тонут в долгах, деревья в парках лысеют»,— говорит один из участников акции.

По характерным артефактам на видеозаписи, а также нехарактерной для Орла архитектуре не сложно догадаться, что ролик был сгенерирован в нейросети Sora. В мэрии с креативом господина Перелыгина уже ознакомились. «До сих пор регион сталкивался с генерацией несуществующих событий и высказываний только со стороны ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций вооруженных сил Украины.— “Ъ”) с целью дестабилизации обстановки. Печально, что депутат выбрал похожий путь»,— заявил “Ъ” представитель городской администрации, добавив, что надзорным органам следует проверить публикацию эсера.

Сам Руслан Перелыгин уверен, что ничего предосудительного в проведении таких «митингов» нет, поскольку нейросети — «это творческая история».

«ИИ показывает картинку, на которую нужно обращать внимание не только в Орле, но и в администрации президента: большинство орловцев не согласны с назначением Юрия Парахина»,— заявил “Ъ” депутат. По его словам, «Справедливая Россия» является системной партией и не устраивает несогласованных акций, однако виртуальные «митинги» к ним не относятся. «Если законом будет запрещено, мы эту площадку применять не будем»,— пообещал эсер.

Получить комментарий в прокуратуре Орловской области “Ъ” не удалось.

В региональном УМВД “Ъ” сказали, что не получали жалоб на видеоролик господина Перелыгина.

По мнению электорального юриста Олега Захарова, привлечь эсера к ответственности за генерацию подобных «митингов» сложно: «Такого состава, как нарушение порядка организации массового мероприятия в видеоролике, в административном кодексе не содержится, да и в целом идея запретить использовать ИИ для создания оппозиционного контента — дело малоперспективное». С ним согласен электоральный юрист Илья Сиволдаев, который не видит в публикации Руслана Перелыгина признаков злоупотребления свободой информации (ст. 13.15 КоАП РФ). При этом эксперт считает необходимым законодательно закрепить требование об информировании зрителей о том, что подобный контент создан при помощи ИИ.

Политтехнолог Евгений Минченко усматривает в акции эсеров проблему этического характера: «Особенно учитывая тот факт, что нет указания на сгенерированный контент». А политолог Владимир Слатинов напоминает, что в рамках электоральных процедур уже есть определенные ограничения на использование ИИ. Например, суд запретил КПРФ распространять агитационную листовку с изображением людей, сгенерированных нейросетью (см. “Ъ” от 29 октября). «Однако в части широкой политической агитации выработать новые нормы и грамотно их применять будет сложно»,— полагает эксперт.

