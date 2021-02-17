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Цена нефти Brent превысила $64 впервые с января 2020 года
11:49
Путин пообещал не допустить внешнего вмешательства в думские выборы
10:36
Суд признал бывшего главу Хабаровского края Ишаева виновным в растрате
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11:04
В России впервые с 10 октября выявили менее 13 тыс. заразившихся COVID-19
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12:35
КНР определила категории грузов к ввозу через погранпункты пропуска в Приморье
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Путин назвал неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов
12:21
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12:16
Акции «Белуга Групп» и «Абрау-Дюрсо» резко выросли на Мосбирже
12:06
Путин: противники «Северного потока-2» пытаются заставить Россию платить за их проект на Украине
11:43
Омбудсмен заявила о 5 тыс. задержанных в Москве на акциях в поддержку Навального
11:38
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11:33
Совет федерации одобрил закон о новых штрафах для иноагентов
11:08
Пятерых россиян задержали в Турции при попытке проникнуть в страну из Сирии
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(обновлено: 17.02.2021)
Ситуация в индустрии красоты
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