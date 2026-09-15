Григоренко: россиянки выбирают косметику в магазинах, а покупают — онлайн
Григоренко: россиянки ходят в магазины косметики только для ее тестирования
Россиянки приходят в магазины косметики, только чтобы посмотреть и протестировать продукцию. Покупки они совершают через интернет. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на фестивале молодежи в Екатеринбурге.
«Вы, наверное, сейчас будете улыбаться — магазин "Золотое яблоко". Смысл в том, что я его воспринимал как цифровую платформу, как электронную коммерцию,— сказал господин Григоренко (цитата по «РИА Новости»).— У меня было время, я понаблюдал, что делают покупатели, в основном девочки. Они приходят, все это открывают, смотрят, нюхают, пробуют и уходят заказывать через интернет». Вице-премьер отметил, что описанная им ситуация отражает принцип электронной коммерции в России.
По подсчетам «Золотого яблока», в 2024 году 50% от общего объема покупок было совершено через их интернет-магазин. Через год этот показатель вырос до 60%. В январе—июле 2026-го количество пользователей приложения бьюти-ритейлера выросло на 13%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Маркетплейсами не пахнет».
В такой модели магазин выполняет не только функцию кассы, но и функцию выбора: покупатель может потрогать продукт, протестировать его и послушать ароматы, а затем оформить заказ через интернет. Онлайн-канал при этом удобнее для сравнения товаров с помощью отзывов и доставки на следующий день без выхода из дома.
Для ритейлера это разделяет роли каналов продаж. Приложение помогает работать с уже существующей клиентской базой и увеличивать частоту заказов, в том числе за счет расширения ассортимента, тогда как физическая точка остается местом чувственного бьюти-шопинга, где можно получить впечатления, недоступные при онлайн-заказе.