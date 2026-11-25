Красота перешла из рук в руки
Рустам Тарико в 1992 году основал холдинг «Русский стандарт», в который входит в том числе одноименный банк, а также крупный производитель и импортер алкоголя ГК «Руст» (водки «Русский стандарт», «Талка», «Зеленая марка»). С 2018 года Рустам Тарико состоит в отношениях с победительницей конкурса «Мисс Россия-2018» Юлией Полячихиной. Ранее был в отношениях с «Мисс Мордовия-2004» и участницей конкурса «Мисс Россия-2004» Аленой Гавриловой.
В 2025 году выручка ООО «Национальный конкурс красоты» увеличилась на 13,8% год к году, до 153,1 млн руб., убыток составил 7,2 млн руб. Совокупный чистый убыток за 2023–2025 годы достиг 75 млн руб.
Ида Галич, блогер, февраль 2026 года, в своем Telegram-канале:
Для меня любой конкурс красоты — атавизм. Судить людей по красоте? Офигенно, спасибо, не надо.
Газета «Коммерсантъ» №218от 25.11.2026, стр. 1