Рустам Тарико в 1992 году основал холдинг «Русский стандарт», в который входит в том числе одноименный банк, а также крупный производитель и импортер алкоголя ГК «Руст» (водки «Русский стандарт», «Талка», «Зеленая марка»). С 2018 года Рустам Тарико состоит в отношениях с победительницей конкурса «Мисс Россия-2018» Юлией Полячихиной. Ранее был в отношениях с «Мисс Мордовия-2004» и участницей конкурса «Мисс Россия-2004» Аленой Гавриловой.