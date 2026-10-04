За красивым рублем

Специалисты из бьюти-отрасли и фитнес-индустрии, работающие самостоятельно, теперь пытаются официально трудоустроиться. За восемь месяцев 2026 года по всей России желающих найти новую работу стало на 10% больше в годовом выражении. Однако работодатели, у которых растут издержки в бизнесе, пока не очень хотят набирать дополнительный персонал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По итогам января—августа 2026 года в России число резюме от соискателей по специальностям, требующимся в салонах красоты и фитнес-клубах, увеличилось на 10% год к году. Самый ощутимый всплеск был в августе — на 17%. Такие данные “Ъ” предоставили сервис по онлайн-рекрутингу hh.ru и платформа для легализации расчетов в бьюти-отрасли «Сферия». По подсчетам главы Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, в этом сегменте в первой половине 2026 года резюме стало больше на 28% год к году при снижении вакансий на 17%.

В фитнес-индустрии рост резюме может быть связан с переходом самозанятых тренеров на другие трудовые отношения с клубами. «Самозанятые стали серьезной проблемой для отрасли из-за налоговых рисков, поэтому, как показало наше недавнее исследование, 56% клубов не работают с ними по этой причине»,— говорит глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

100 тысяч рублей составила в августе медианная зарплата в фитнес-индустрии и бьюти-отрасли

В бьюти-отрасли мастера стремятся официально трудоустроиться в силу изменений условий работы. Так, у частных мастеров ограничены возможности рекламировать свои услуги, поясняет владелица салона Celebrity Яна Яковлева. Кроме того, продолжает она, работавшие на дому трудовые мигранты для продления патентов и легального пребывания в РФ ищут возможности найти работу в салонах. Еще одна причина — возросший спрос на косметологические услуги, что вынуждает специалистов с медицинским образованием искать работу в салонах с соответствующей лицензией, добавляет гендиректор Единого центра индустрии красоты Юлия Гоцуляк.

При этом, как отмечают аналитики hh.ru и «Сферии», в январе—августе 2026 года на одну вакансию приходилось десять резюме, а в августе количество предложений о работе снизилось на 17% год к году.

В фитнес-индустрии запрос работодателей на дополнительный персонал, по словам главы Fitness Data Максима Боровикова, снижается в том числе из-за сокращения прироста новых клубов. В первой половине 2026 года по всей РФ открылось 139 объектов, в то время как за тот же период 2025 года — 222, 2024 года — 250, приводит данные эксперт.

Основная причина — рост нагрузки на бизнес, добавляет Елена Силина. По ее данным, за девять месяцев 2026 года выручка фитнес-отрасли увеличилась на 12,7%, тогда как совокупные издержки — примерно на 29%, а маржинальность составляет всего 3–5%. На бьюти-рынке также заметно выросли издержки, что вынуждает салоны с осторожностью подходить к набору дополнительного персонала, добавляет основатель сети барбершопов «Супермен» Василий Михайлов.

К этим трудностям добавляется сокращение трат потребителями из-за роста стоимости услуг. По данным «Чек Индекс», в январе—сентябре 2026 года в целом по РФ в салонах красоты и фитнес-клубах число покупок сократилось соответственно на 4% и 7% год к году при росте среднего чека на 10%, до 1,89 тыс. руб. и 3,95 тыс. руб.

Даже при такой ситуации работодателям сложно найти специалистов с нужным опытом, комментирует совладелец и гендиректор «Сферии» Леонид Рубан.

Дефицит мастеров с нужным опытом по-прежнему остается острой проблемой, подтверждает сооснователь сети салонов «Пальчики» и Faceology Нина Литвинова. Такая же ситуация и в фитнес-индустрии, говорит Ольга Киселева.

Несмотря на снижение активности работодателей, в августе медианная зарплата в фитнес-индустрии и бьюти-отрасли выросла на 11% год к году, до 100 тыс. руб. в месяц, отмечают в hh.ru и «Сферии». Самые высокие зарплаты в августе предлагали парикмахерам — 118,1 тыс. руб. в месяц (рост на 9% год к году), косметологам — 112,1 тыс. руб. (больше на 12%). В фитнес-индустрии зарплатные предложения заметно выросли для тренеров — на 19%, до 81,4 тыс. руб. При этом, как считает госпожа Киселева, зарплатная гонка на рынке фитнес-услуг почти завершилась.

Халиль Аминов, Дарья Андрианова, Александра Мерцалова