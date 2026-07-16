Азия наводит марафет

Импорт готовой косметики и парфюмерии из Китая в Россию в январе—мае 2026 года увеличился на 74% год к году, до $152,3 млн. Это почти втрое превышает общие темпы роста поставок из КНР всех видов продукции. Косметика из этой страны постепенно замещает ушедшие с российского рынка западные бренды, а производители из РФ все чаще размещают там контрактное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как следует из предоставленных “Ъ” подсчетов, сделанных банком «Точка» на основе данных Главного таможенного управления КНР (GACC), за январь—май 2026 года поставки готовой косметики и парфюмерии из Китая в Россию составили $152,3 млн. Это на 74% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: общий импорт из КНР в Росиию за это время вырос на 26%, по данным GACC.

Наиболее высокие темпы роста среди косметической продукции показали средства по уходу за кожей лица — на 95% год к году, до $54,5 млн.

На долю этой продукции пришлось более трети всего объема импорта готовой косметики из Китая. Вторым по объему стал сегмент декоративной косметики. За первые пять месяцев 2026 года ее импорт увеличился на 54%, до $34,4 млн. Поставки средств для гигиены полости рта, бритья и дезодорантов выросли на 38%, до $37,6 млн, а парфюмерии — на 10%, до $1,3 млн.

Столь высокие темпы роста импорта парфюмерно-косметической продукции из Китая объясняются в том числе тем, что все больше российских компаний размещают контрактное производство в этой стране. Здесь высокая скорость выпуска, широкий выбор ингредиентов и упаковки, поясняет управляющий директор ExpoVisionRus Анна Дычева-Смирнова. Фактически Китай превращается для российских производителей в основной центр разработки и выпуска новой косметической продукции.

Резкий рост поставок также мог бы свидетельствовать о переходе на прямой импорт в Россию, минуя транзитные страны, однако данные банка «Точка» это не подтверждают. В январе—мае 2026 года ввоз парфюмерно-косметической продукции из КНР в Казахстан увеличился на 214%, до $24 млн, в Турцию — на 46%, до $25 млн. По словам руководителя направления закупок за границей банка «Точка» Александра Лебедева, рост в сегменте косметики почти целиком объясняется спросом, а не изменением логистических схем. При этом китайская продукция активно замещает западные бренды, ушедшие с российского рынка начиная с февраля 2022 года, и остается конкурентоспособной из-за относительно низкой цены и приемлемого качества, добавляет эксперт.

В «Золотом яблоке» сообщили “Ъ”, что сегодня китайские бренды занимают около 5% ассортимента этой парфюмерной сети и интерес покупателей к ним продолжает увеличиваться.

По оценке ритейлера, спрос поддерживают не только доступные цены, но и заметно выросшее качество продукции, современные формулы и привлекательный дизайн. Китайская косметика уже представлена не только в массовом, но и в премиальном сегменте, уточнили в компании.

Еще один фактор укрепления позиций Китая — рост поставок сырья и компонентов для косметической промышленности, отмечает Анна Дычева-Смирнова. По ее словам, российские производители стали больше закупать в КНР ингредиенты, ароматические композиции и упаковку, постепенно замещая европейских поставщиков. Это позволяет снижать себестоимость производства и уменьшать зависимость от прежних цепочек поставок, добавляет эксперт.

В Wildberries отмечают, что в натуральном выражении продажи косметики китайских брендов на маркетплейсе растут примерно теми же темпами, что и российских. При этом в денежном выражении оборот российских брендов увеличивается быстрее, чем китайских, уточнили в компании.

Василий Берзин, Виктория Колганова