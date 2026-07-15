Производитель БАДов NL получил лицензию на сетевой бизнес в Южной Корее

Компания NL(российский производитель БАД и косметики) официально начала операционную деятельность в Республике Корея, сообщили "Ъ" в компании. Это первая российская компания, получившая государственную лицензию на ведение реферального бизнеса от Fair Trade Commission (регулятор рынка прямых продаж в стране).

Для нового рынка компания подготовила адаптированную линейку функциональных коктейлей ED Smart, произведенных непосредственно в Республике Корея. Для поддержки партнеров запущена специальная программа онбординга, включающая цифровые обучающие модули на корейском языке, локальную экспертную помощь по нутрициологии и работе с продуктом, а также интеграцию с популярными в регионе платформами, включая KakaoTalk (популярная соцсеть в Корее), для удобной коммуникации и оформления заказов, рассказали в NL.

Выход на рынок Южной Кореи стал стратегическим шагом NL в рамках экспансии в Азиатско-Тихоокеанский регион. Страна выбрана как ключевая точка входа благодаря зрелому спросу на персонализированное питание, отметили в компании. Южная Корея считается одним из самых требовательных рынков для прямых продаж в мире из-за строгих стандартов к маркировке и составу продукции, рекламным заявлениям, структуре компенсационных планов и прозрачности корпоративных процессов.