Здесь льготами и не пахнет

Российские производители косметики и бытовой химии пытаются добиться снижения страховых взносов за сотрудников с 30% до 7,6%, чтобы компенсировать растущие затраты на сырье и логистику. Инициативу одобрил Минпромторг, но заблокировал Минфин, сославшись на отсутствие свободных средств в бюджете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, направленное в федеральное правительство исполнительным директором Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александрой Скоробогатовой, с просьбой снизить для отрасли страховые взносы за сотрудников до 7,6%. Как пишет госпожа Скоробогатова, этот шаг позволит облегчить положение небольших компаний, которых в индустрии большинство. Сейчас парфюмерно-косметические компании, как обычный бизнес, платят страховые взносы по базовой ставке 30%, поясняет директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Чтобы получить льготу и выплачивать такие взносы на уровне 7,6% для части зарплаты, превышающей 1,5 минимального размера оплаты труда, отрасли необходимо попасть в список приоритетных обрабатывающих производств, поясняет эксперт.

Сейчас малые и средние предприниматели, не имеющие льгот, платят страховые взносы за работника в размере 30%, если его годовой доход превышает 2,979 млн руб.

Предложение РПКА поддержал Минпромторг, следует из ответа министерства на письмо ассоциации (копия есть у “Ъ”). Там отметили, что отрасли необходимы меры поддержки для укрепления импортозамещения. Однако инициатива вызвала вопросы у Минфина, посчитавшего предлагаемые послабления излишними при текущей версии федерального бюджета. Министерство об этом уведомило РПКА письмом, копия которого также есть у “Ъ”. Право на пониженные взносы, как пишет Минфин, лишит страховые фонды запланированных доходов, а их покрытие не предусмотрено федеральным бюджетом на ближайшие годы.

Источник “Ъ” в Минпромторге подтвердил, что там поддерживают идею РПКА. В Минфине пояснили “Ъ”, что ответ на инициативу отрасли был отрицательным, так как ассоциация не предоставила финансово-экономическое обоснование своего предложения.

Позиция финансового блока правительства объяснима, считает Артур Гафаров, так как привилегии одной индустрии создадут прецедент, которым захотят воспользоваться и другие отрасли. Тем более, по его словам, что из-за текущего бюджетного баланса власти едва ли будут «разбрасываться льготными режимами».

«Более того,— отмечает эксперт,— государству будет сложно объяснить, почему косметическая отрасль заслуживает привилегии, а какой-то другой сектор экономики нет».

Несмотря на рост производства в 2025 году, рынок косметики, парфюмерии и бытовой химии достиг 800 млрд руб., к концу года загрузка мощностей упала до 55–57% из-за снижения спроса, указывают в РПКА. Без господдержки компании замораживают инвестиции в новые разработки, что в 2026 году может привести к спаду производства на 12–15%, отмечают в ассоциации. По оценке Артура Гафарова, такой сценарий может привести к подорожанию косметики из среднего и премиального сегментов на 10–15%, а в бюджетном — на 25–30%.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский оценивает объем парфюмерно-косметического рынка РФ примерно в 1–1,2 трлн руб. АППИК БХ с просьбами о льготах по страховым выплатам к властям не обращалась, однако считает предложение РПКА обоснованным. В отрасли действительно много небольших и средних производителей, и сейчас на них негативно влияет в том числе конфликт на Ближнем Востоке, из-за чего увеличились сроки поставок некоторых видов сырья и цены на них, поясняет господин Бобровский.

Дополнительным фактором давления на бизнес производители называют конкуренцию с зарубежными игроками на маркетплейсах. По оценке соосновательницы Estilab Ирины Амосовой, в 2025 году оборот трансграничных продаж косметики через онлайн-площадки вырос в пять раз. Данные CDEK.Shopping подтверждают тренд: объем заказов косметики из-за рубежа в первом квартале 2026 года увеличился на 122%. В Wildberries отмечают, что местные селлеры в первой половине 2026 года стали лидерами в сегменте уходовых средств, но в сегменте декоративной косметики доля импорта пока больше. Зарубежные бренды, особенно китайские, выигрывают за счет низких цен и широкого ассортимента, отмечает Петр Бобровский.

Виктория Колганова