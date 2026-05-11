Красота-надомница

Бьюти-мастера, работающие на дому или в коворкинге, в марте 2026 года заметно нарастили доход — в среднем почти на 10%, до 136,6 тыс. руб. в месяц, а некоторые специалисты отметили рост заработка до 35,4%. Они выбирают работу на себя из-за нежелания отдавать процент от заработка салонам красоты, а потребители все чаще выбирают услуги частников в целях экономии.

В марте 2026 года медианный доход российских частных бьюти-мастеров, работающих на себя, вырос на 9,9% год к году, до 136,6 тыс. руб. в месяц, следует из подсчетов сервиса Yclients, с которыми ознакомился “Ъ”. Март считается наиболее показательным месяцем для бьюти-индустрии из-за большого спроса на фоне подготовки к 8 марта. В Москве показатель вырос на 9,8%, до 166,2 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 13%, до 144,1 тыс. руб., в остальных регионах — на 11,2%, до 129,6 тыс. руб., уточнили аналитики компании. Это заметно выше уровня инфляции в 5,86% в годовом выражении, согласно Росстату. Также это больше средней зарплаты по РФ, которая в феврале 2026 года составила 103,9 тыс. руб. в месяц.

Наиболее заметно вырос доход частных барберов — на 35,4%, до 164 тыс. руб. в месяц, уточнили в Yclients. Заработок мастеров ногтевого сервиса вырос на 27%, до 118,2 тыс. руб., колористов — на 18,64%, до 229,6 тыс. руб., массажистов — на 15,2%, до 102,6 тыс. руб., уточнили аналитики. При этом мастера по депиляции и шугарингу потеряли 17,7% своего дохода, который составил 89,7 тыс. руб., специалисты по татуажу и перманентному макияжу — 9,2% (145,4 тыс. руб.), визажисты — 2,2% (76,3 тыс. руб.).

Заметный рост дохода может быть вызван перетоком спроса россиян из салонов к частным мастерам, полагает руководитель салона Celebrity Яна Яковлева. В целях экономии потребители стали чаще выбирать услуги на дому, которые обходятся дешевле, уточняет она.

Многие сильные мастера, которые раньше открывали бы собственные салоны, сейчас выбирают формат индивидуальной работы как более простой вход, говорит основатель сети барбершопов «Супермен» Василий Михайлов. По данным «Авито Услуг», в марте 2026 года мастера по маникюру и педикюру стали предлагать свои услуги на 58% чаще, чем годом ранее. В сегменте парикмахерских услуг предложение выросло на 47%, уточняет руководитель бизнес-направления «Красота» сервиса Игорь Санников.

Специалисты предпочитают вести частную практику из-за более высоких доходов. У успешных мастеров заработок может быть выше за счет более низких прямых издержек, отмечает господин Михайлов.

По данным HeadHunter, в марте 2026 года средние предлагаемые зарплаты в сфере салонов красоты, фитнеса и спортклубов составила 99,6 тыс. руб. в месяц. Наемные сотрудники отдают значительную долю заработка салону, напоминает Яна Яковлева. Однако у значительной части частных мастеров доход нестабилен, указывает господин Михайлов.

Из-за перетока рынка в частную практику, салоны красоты теряют доход, отмечает основатель сети салонов «Персона» Игорь Стоянов. Но сегменты услуг частных мастеров и салонов красоты различаются подходами к оказанию сервиса и целевой аудиторией, возражает основатель сети маникюрных салонов 4Hands Татьяна Шутова. Салоны красоты дают сервис, доступность услуги вблизи от дома, скорость и широкий ассортимент услуг, а частные мастера в то же время имеют преимущества в виде индивидуальных услуг и разговоров по душам, перечисляет она.

Частных мастеров, вероятно, станет больше, но стабильно зарабатывать смогут не все, считает Василий Михайлов. Бьюти-индустрия меняется безвозвратно и, скорее всего, она перейдет в агентскую модель, где салон красоты будет работать как коворкинг, а частные мастера будут приходить и обслуживать клиентов, уверен Игорь Стоянов. Это, по его мнению, будет справедливым «разделом» индустрии.

Дарья Андрианова