Француз ушел по-английски

У российского подразделения косметической французской сети Yves Rocher сменился руководитель. На смену Филиппу Дюшоссуа, который стал президентом азиатского направления глобальной компании, пришел Алексей Храбров. Он, в свою очередь, работал над развитием бренда в Казахстане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Филипп Дюшоссуа покинул пост гендиректора основного российского юрлица французской сети Yves Rocher ООО «Ив Роше Восток» 8 сентября 2026 года, который занимал с декабря 2020 года, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Новым руководителем компании стал Алексей Храбров. В российском офисе Yves Rocher не ответили на запрос “Ъ”.

Yves Rocher — французский бренд уходовой косметики и парфюмерии, основанный в 1969 году. В России ООО «Ив Роше Восток» было зарегистрировано в 1996 году. Выручка компании в 2025 году снизилась на 14% год к году, до 6,47 млрд руб., чистая прибыль составила 21,4 млн руб., сократившись почти в четыре раза.

По данным старшего партнера практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Анны Литвиненко, по состоянию на август 2026 года действуют 350 бутиков, 10 SPA-салонов и интернет-магазин с доставкой по России. Около 25% бутиков — корпоративные, остальные 75% открыты партнерами по франшизе, уточняет она.

С 2002 года российским подразделением управляли уроженцы Франции: Патрик Фишар, Андре Бувье, Бруно Лепру. Смена гендиректора российского юрлица Yves Rocher связана с внутренним кадровым решением головного офиса Groupe Rocher. Филипп Дюшоссуа с 1 июля 2026 года назначен президентом азиатского направления группы, где курирует операции Yves Rocher и Sabon от Турции до Японии, напоминает Анна Литвиненко.

Алексей Храбров, в свою очередь, уже работал в других структурах Yves Rocher.

В частности, в 2022–2023 годах он выступал руководителем ТОО «Ив Роше Казахстан», указано в СПАРК. Кроме того, он владеет 33,3% в ООО «Ай-Эф-Си-Джи Рус», которое занимается деятельностью в области права, а также 33,3% в ООО «ЕАЭС Импорт», основной вид деятельности которого — оптовая торговля прочими машинами и оборудованиями.

Анна Литвиненко считает логичным назначение Алексея Храброва на должность гендиректора российской «дочки» Yves Rocher: много лет подразделением управляли уроженцы Франции, и сейчас наступил этап передачи управления локальному менеджменту. В последнее время развитие сети осуществлялось партнерами по франшизе, говорит руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. По ее информации, открытие новых магазинов — на паузе до конца 2026 года, до момента определения стратегии развития и принятия бюджета на 2027 год.

В сегменте косметики в российских розничных магазинах по итогам первой половины 2026 года наблюдается падение товарооборота на 2–5%, согласно CMWP. Косметическая офлайн-розница может быть вполне успешной, если правильно подбирает ассортимент и инструменты привлечения покупателей, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Спрос в сегменте в целом не снижается, но перераспределяется в пользу локальных производителей и азиатских брендов, хотя французские марки сохраняют сильные позиции в парфюмерии и уходе, отмечает Анна Литвиненко.

В свою очередь, производители косметики предупреждают о возможном падении выпуска продукции на 12–15% по итогам 2026 года из-за роста издержек и снижения спроса. Загрузка мощностей производителей косметики к концу 2025 года упала, резюмирует госпожа Литвиненко.

Дарья Андрианова, Виктория Колганова