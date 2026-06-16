Не по зубам

Количество регистраций новых компаний в сфере стоматологии в январе—мае сократилось на 25,7% год к году, а темп общего прироста упал на 61,3%. Столкнувшись с увеличением издержек, стоматологии вынуждены повышать цены. Но это отпугивает пациентов, предпочитающих отказываться от дорогостоящих услуг в пользу лечения по ОМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В январе—мае 2026 года в России было зарегистрировано 635 компаний, основной вид деятельности которых — стоматологическая практика, подсчитали в Rusprofile. Год к году это значение сократилось на 25,7%. Количество ликвидаций выросло на 7%, до 423. В 2025 году тенденция на рынке была другой: число новых компаний выросло на 1,5%. В DentalData тоже фиксируют охлаждение рынка. В январе—мае 2026 года нетто-прирост юридических лиц в стоматологии (разница между количеством созданных и ликвидированных структур) составил 99 компаний, сократившись на 61,3% год к году.

В январе—апреле 2026 года оборот коммерческого сектора стоматологического рынка России (платные услуги частных и госклиник), согласно DentalData, составил 413 млрд руб., прибавив год к году 16,5%. По итогам всего года аналитики ждут увеличения на 14–17% против 23% в 2025 году. Посещаемость клиник практически перестала расти, констатирует основатель DentalData Максим Боровиков. Средний чек на стоматологические услуги в то же время увеличился на 8% год к году, до 10,9 тыс. руб., следует из подсчетов аналитиков «Чек Индекса».

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Рынок стоматологических услуг в последние несколько лет стал более конкурентным, констатирует CEO 2B-agency Дмитрий Расметьев. Это, по словам гендиректора «ИмплантТайм» Сергея Рожнова, совпало с увеличением нагрузки по страховым взносам. Для многих компаний это могло быть фатально, не исключает он.

Раньше малые и средние предприятия могли платить в Социальный фонд 15% с той части зарплат своих сотрудников, которая превышает 1,5 МРОТ. С 2026 года ставка выросла до 30%. Многие участники стоматологического рынка — как раз небольшие игроки. Согласно Rusprofile, четверть стоматологий зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

Ставка налога на прибыль для медучреждений осталась нулевой, хотя и ее пытались поднять.

Но нагрузка выросла у контрагентов стоматологий — поставщиков и зуботехнических лабораторий. Стоимость их услуг и материалов увеличилась примерно на 20%. «И теперь, чтобы просто выйти в ноль по старым показателям, мы вынуждены индексировать прайс-листы на те же 20%»,— говорит Сергей Рожнов.

Часть необходимых в стоматологии материалов поставлялась через ОАЭ, и в марте—апреле 2026 года эти поставки были частично нарушены из-за конфликта в Иране, что тоже повлияло на бизнес, добавляет Максим Боровиков.

Рост цен ограничивает активность начавших экономить потребителей. С 2025 года многие клиники видят снижение спроса на дорогостоящие услуги, которые традиционно обеспечивают высокую рентабельность: имплантацию, протезирование, ортодонтическое лечение, говорит Дмитрий Расметьев. Крупные стоматологические операции пациенты либо откладывают, либо ищут более доступные варианты лечения. Так, например, часть спроса перетекает в сегмент ОМС, отмечает Сергей Рожнов.

Максим Боровиков говорит об общем снижении рентабельности стоматологического бизнеса, которое сказывается на интересе к нему предпринимателей. Но начавшееся на рынке охлаждение, по его мнению, будет временным. Крупные системные игроки, венчурные фонды и многопрофильные клиники по-прежнему готовы работать в сегменте стоматологических услуг, говорит эксперт.

Виктория Колганова