Красота как по линейке

Производитель бытовой химии Synergetic займется выпуском профессиональной линейки ухода для волос. Новому бренду будет сложно заполучить доверие среди профессиональных парикмахеров, отдающих предпочтение уже проверенным маркам, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Synergetic начнет выпуск профессиональной косметики для ухода за волосами Pro Expert, рассказали “Ъ” в компании. Линейка разработана для салонного ухода дома, а также для стилистов и парикмахеров. В Synergetic, кроме того, отметили, что планируют сначала запустить продажи онлайн, а позже — через розничные сети.

Synergetic — российский производитель средств для стирки, уборки и личной гигиены под одноименным брендом. Компания основана в 2011 году в Нижнем Новгороде. Основное юрлицо компании — ООО «Синергетик» — принадлежит кипрской Planet Synergetic Ltd. По данным СПАРК, выручка ООО «Синергетик» в 2025 году выросла на 8,7%, до 18,5 млрд руб., чистая прибыль сократилась до 199 млн руб. против 557 млн. годом ранее.

Изначально компания развивала линейки средств для уборки. Выпуск косметической продукции Synergetic начал с гелей для душа, а позже запустил производство уходовой косметики. Но эта продукция не предназначалась для профессионального ухода, пояснили в компании.

Сейчас доля Synergetic на рынке бытовой химии составляет около 2–4%, считает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Ниша профессионального ухода за волосами частично освободилась после ухода с российского рынка компании Wella, доля которой была достаточно значимой. Но салоны красоты — это малый бизнес и сами практически не импортируют продукцию для себя, поэтому нишу быстро заняли как уже известные российские бренды — Estel, Ollin, так и новые марки, в том числе зарубежные, что привело к очень высокой конкуренции на рынке, поясняет господин Бобровский.

По его мнению, на решение о расширении ассортимента повлияла доступность аэрозольной упаковки, в которой поставляются многие средства для волос, и уже налаженное производство.

По мнению президента Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Ляли Садыковой, Synergetic сможет стать значимым игроком в сегменте домашнего ухода для конечного потребителя. Интерес покупателей к товарам для ухода за волосами продолжает расти. По оценкам торговых сетей, входящих в Ассоциацию компаний розничной торговли, за январь—май 2026 года продажи профессиональной косметики для волос выросли примерно на 20% год к году, тогда как продукция массового ухода за волосами прибавила около 6%.

В сети «Золотое яблоко» за пять месяцев 2026 года продажи товаров для профессионального ухода за волосами выросли на 17% год к году. На Wildberries средства по уходу за волосами в мае—июне показали рост продаж почти на треть.

Значительная часть спроса на профессиональные средства ухода за волосами дома связана с желанием потребителей более рационально подходить к расходам на бьюти-услуги, считает коммерческий директор «Иль де Ботэ» Наталья Засецкая. Сейчас потребители предпочитают сокращать траты в этом сегменте. Так, согласно данным «Сбер Индекса», на неделе 8–14 июня номинальные расходы потребителей на салоны красоты, массаж и SPA выросли всего на 2,5%. Для сравнения: в апреле 2026 года рост составлял 10,9%.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова