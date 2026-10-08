Мошенники даже не вспотели
Производителей косметики Seahava заподозрили в создании финансовой пирамиды
08.10.2026, 18:36
Как стало известно “Ъ”, в хищении порядка 200 млн руб. подозревается учредитель и гендиректор фирмы «Сихэв» Инна Богомолова. Эти деньги бизнесвумен собрала под видом инвестирования в производство натуральной косметики Seahava. Кредиторам обещали от 50% до 150% годовых в зависимости от вложенной в проект суммы. Однако выплаты производились лишь первые несколько месяцев, после чего госпожа Богомолова уехала за границу.
О возбуждении УВД Западного округа Москвы шести уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) сообщила 8 октября официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным “Ъ”, речь в них идет о махинациях со стороны руководства столичного ООО «Сихэв», ущерб от которых оценивается в сумму не менее 200 млн руб. Основанием для расследования объединенных затем дел стали обращения в правоохранительные органы сотен потерпевших. В рамках разбирательства задержана бухгалтер этой компании. В качестве меры пресечения женщине, по данным “Ъ”, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Основным же фигурантом является уехавшая за границу учредитель и гендиректор фирмы Инна Богомолова. ООО «Сихэв» она основала в декабре 2022 года для выпуска натуральной косметики под брендом Seahava — в числе продуктов дезодоранты, гели для душа, скрабы для тела, соли для ванн и т. п. Продукцию своей компании госпожа Богомолова продвигала в основном через соцсети. Через них же, как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, в 2024 году бизнесвумен начала активно рекламировать свои бизнес-проекты и привлекать инвесторов. В частности, средства ей нужны были как на закупку сырья в Израиле, так и на производство новых продуктов, таких как, например, якобы уникальный «спрей-вуаль» от запаха пота. Последний, по словам Инны Богомоловой, должен был пойти на экспорт в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Условия инвесторам предлагались поистине сказочные — от 50% до 150% годовых в зависимости от вложенной в проект суммы.
С каждым клиентом заключался договор займа, а в обмен фирма гарантировала «возврат средств, доходность выше рыночной и гибкие условия сотрудничества». При этом, как установило следствие, принимать деньги от третьих лиц как финансовая организация ООО «Сихэв» не имела права, поскольку не обладала соответствующей лицензией.
Стоит отметить, что первые несколько месяцев проценты вкладчикам действительно выплачивались. Причем среди пострадавших оказалось немало тех, кто, клюнув именно на первые выплаты, тут же инвестировал в бизнес Инны Богомоловой дополнительные средства.
Однако в конце 2024 года выплаты резко прекратились. Как утверждали пострадавшие, сначала госпожа Богомолова ссылалась на некие проблемы с деловыми партнерами за границей — те якобы и сырье не поставляют, и деньги не возвращают. Затем для компенсации убытков бизнесвумен предложила закупать в ОАЭ для перепродажи в России смартфоны, но на этот «проект» денег собрать ей уже не удалось.
В итоге в 2024 году Инна Богомолова, по данным “Ъ”, уехала за границу, а в декабре того же года к ней был подан первый гражданский иск с требованием вернуть заем и проценты по нему.
Сейчас в различных судах столицы рассматривается порядка десяти аналогичных исков к ООО «Сихэв» и лично Инне Богомоловой. Получить комментарии ответчиков “Ъ” оперативно не удалось.
15 июля 2025 года Центробанк внес ООО «Сихэв» в список компаний с признаками финансовой пирамиды.