Estee Lauder и Puig начали переговоры о слиянии

Американская косметическая компания Estee Lauder ведет переговоры о слиянии с испанским конгломератом Puig, сообщает The Financial Times. Потенциальная объединенная компания оценивается в $40 млрд.

На данный момент компании подтверждают, что обсуждают варианты потенциальных бизнес-комбинаций, но подчеркивают, что никаких окончательных решений пока принято не было и никакие детали сделки не будут раскрыты до ее подписания.

Сделка позволит создать гиганта в сфере моды и красоты — в прошлом году совокупный объем продаж этих двух компаний превысил $20 млрд. Estee Lauder владеет такими брендами, как Tom Ford Beauty и Clinique, а в портфель продукции Puig входят Jean Paul Gaultier, Dries Van Noten, Rabanne. По оценкам экспертов, потенциальное объединение позволит компаниям укрепить свои позиции в свете опасений относительно снижения потребительских расходов и инфляции.

После появления информации о переговорах акции Estee Lauder закрылись вчера на американской бирже с падением на 7,7%, а Puig — выросли на 11%.

Екатерина Наумова