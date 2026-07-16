Поставки китайской косметики в Россию выросли на 74%

Импорт готовой косметики и парфюмерии из Китая в Россию в январе—мае 2026 года увеличился на 74% год к году, до $152,3 млн. Это почти втрое превышает общие темпы роста поставок из КНР всех видов продукции. Косметика из этой страны постепенно замещает ушедшие с российского рынка западные бренды, а производители из РФ все чаще размещают там контрактное производство.

Наиболее высокие темпы роста среди косметической продукции показали средства по уходу за кожей лица — на 95% год к году, до $54,5 млн. На долю этой продукции пришлось более трети всего объема импорта готовой косметики из Китая. Вторым по объему стал сегмент декоративной косметики. За первые пять месяцев 2026 года ее импорт увеличился на 54%, до $34,4 млн. Поставки средств для гигиены полости рта, бритья и дезодорантов выросли на 38%, до $37,6 млн, а парфюмерии — на 10%, до $1,3 млн.