Поставки китайской косметики в Россию выросли на 74%
Импорт готовой косметики и парфюмерии из Китая в Россию в январе—мае 2026 года увеличился на 74% год к году, до $152,3 млн. Это почти втрое превышает общие темпы роста поставок из КНР всех видов продукции. Косметика из этой страны постепенно замещает ушедшие с российского рынка западные бренды, а производители из РФ все чаще размещают там контрактное производство.
Наиболее высокие темпы роста среди косметической продукции показали средства по уходу за кожей лица — на 95% год к году, до $54,5 млн. На долю этой продукции пришлось более трети всего объема импорта готовой косметики из Китая. Вторым по объему стал сегмент декоративной косметики. За первые пять месяцев 2026 года ее импорт увеличился на 54%, до $34,4 млн. Поставки средств для гигиены полости рта, бритья и дезодорантов выросли на 38%, до $37,6 млн, а парфюмерии — на 10%, до $1,3 млн.
Увеличение поставок китайской косметики и парфюмерии в Россию является частью общего тренда, при котором Китай становится основным источником замещения товаров, ранее импортировавшихся из так называемых «недружественных» стран. Так, доля Китая в российском импорте выросла с 37% в 2023 году до 39% в 2024 году, а экспорт из КНР в РФ за 2024 год увеличился на 4,1%. Тем не менее, общая динамика товарооборота показывает, что Россия стремится к диверсификации структуры торговли, а не к взрывному росту поставок.
Спрос на продукцию из Китая также подкрепляется тем, что российские отечественные бренды все чаще размещают там контрактное производство. Это связано с тем, что с уходом западных компаний многие российские производители, особенно в сегментах уходовой и декоративной косметики, переориентировались на азиатских партнеров как технологические площадки. Параллельно с этим, российские компании активно осваивают китайский рынок для экспорта своей продукции, что подтверждается ростом поставок косметических средств из РФ в Китай на 23,75% в январе-июле 2025 года.