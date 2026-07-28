Потребители рублем подарили

В первом полугодии 2026 года количество оставленных в России чаевых увеличилось на 18% год к году. Рост прослеживается, несмотря на общее падение спроса, и связан с развитием культуры благодарности персонала. При этом вознаграждение чаще оставляют не только в общепите, но и в салонах красоты. Внедрять услугу начали и на рынке онлайн-торговли, а многие потребители возвращаются к чаевым наличными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года количество оставленных чаевых в России выросло на 18% год к году, посчитали в «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). В сервисе «Нетмонет» говорят, что в первом полугодии через сервис прошло около 14 млн трансакций чаевых. Средний размер чаевых в январе—июне 2026 года, согласно «Чек Индексу», составил 329 руб., прибавив 11% год к году. В сервисе онлайн-записи Yclients добавляют, что в регионах средняя сумма благодарности растет быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Коммерческий директор сервиса «Клик» от банка «Точка» Виктория Остроносова связывает увеличение количества случаев выплат с развитием культуры чаевых.

Это, по ее словам, происходит, несмотря на сдержанный потребительский спрос. Чаевые появляются в том числе в новых сферах. Например, крупнейшие маркетплейсы в прошлом году внедрили возможность оставлять их сотрудникам пунктов выдачи заказов.

Согласно «СберИндексу», в июне 2026 года объем трат россиян на услуги в реальном выражении вырос на 3%, в номинальном — на 13,4%. В сегменте общепита динамика составила 5,3% и 15,7% соответственно. Трафик в ресторанах и кафе в первом полугодии, согласно «Эвотору», сократился на 6–10% год к году. Для салонов красоты снижение составило 10% год к году, для гостиниц — 11%.

Растет количество потенциальных получателей чаевых. Если несколько лет назад они ассоциировались прежде всего с ресторанами, то сегодня активно подключаются салоны красоты, гостиницы, автомойки, фитнес-клубы, флористы, сотрудники АЗС, клиники и другие сервисные бизнесы, говорит гендиректор «Нетмонет» Оксана Белякова. В Yclients в январе—июне 2026 года зафиксировали рост среднего размера чаевых для организаций в сфере бытовых услуг на 27%. Для рынка досуга и отдыха показатель вырос на 20%, спортиндустрии — на 15%, в медицинских учреждениях и салонах красоты — на 4,4%.

Президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова замечает, что размер чаевых увеличился вслед за ценами на услуги.

В салонах красоты они подорожали за год на 20–25%. «Люди не стали давать больше, они дают тот же процент от большего чека»,— поясняет она. Эксперт добавляет, что при снижении спроса на услуги первыми с рынка уходят наиболее экономные клиенты. Остается лояльное ядро, готовое к чаевым. Госпожа Садыкова считает, что чаще чаевые в салонах оставляют мастерам, с которыми устанавливают личный контакт: парикмахерам, специалистам маникюра, барберам. Реже — косметологам и за аппаратные процедуры. Такие услуги воспринимаются как медицинские.

Аналитики «Чек Индекса» отмечают, что сегмент чаевых растет за счет средств, которые клиенты оставляют наличными. Количество безналичных чаевых в январе—июне сократилось на 10% год к году. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин также считает, что большинство клиентов сейчас оставляет чаевые именно наличными.

Гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков связывает это с общим увеличением доли наличных в розничной торговле с 25% до 30% за год. Согласно ЦБ, объем наличных в обращении к 1 апреля 2026 года достиг 19,8 трлн руб., прибавив год к году 12,2%. Регулятор связывал это с отключениями мобильного интернета и адаптацией к налоговым изменениям. Наличные — это серая зона, напоминает госпожа Садыкова. Рынок стал инстинктивно возвращаться в нее с ростом налогов.

Оксана Белякова ждет, что рынок чаевых в России продолжит расти за счет распространения культуры на новые сферы. Дмитрий Батюшенков предполагает, что драйвером останутся наличные платежи.

Дарья Андрианова, Василий Берзин