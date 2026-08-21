Красоту приносят в жертву

Интерес предпринимателей к бьюти-индустрии угас. В январе—июле 2026 года число ликвидаций такого бизнеса выросло в годовом выражении более чем в полтора раза, а новых регистраций специализированных юрлиц сократилось на 16,1%. Это произошло из-за повышения налоговой нагрузки и продолжающегося оттока мастеров в частную практику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В январе—июле 2026 года число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло на 52,5% год к году, до 12,3 тыс., подсчитали в «Контур.Фокусе». При этом число регистраций нового бизнеса в отрасли, напротив, сократилось на 16,1%, до 13 тыс., уточняют аналитики компании.

Основатель сети «Персона» Игорь Стоянов связывает негативную динамику в отрасли с переходом многих игроков с патента на НДС.

С января 2026 года НДС должны платить предприниматели, чья выручка превышает 20 млн руб. в год, ранее порог составлял 60 млн руб. Это увеличило налоговую и административную нагрузку небольших компаний, поэтому часть предпринимателей закрывают бизнес, отмечает господин Стоянов. По словам основателя сети барбершопов «Супермен» Василия Михайлова, салон без понятной экономики, сильной команды и постоянной клиентской базы сегодня становится очень уязвимым.

Открывать новый бизнес в таких условиях почти невозможно, констатирует президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова. Та модель салона, которая приносила прибыль год назад, в новой налоговой реальности не сходится, поясняет она.

В некоторых сегментах число работающих точек уже снизилось.

По данным геосервиса 2ГИС, в августе 2026 года в российских городах-миллионниках количество косметологических клиник, осуществляющих инъекционные процедуры, аппаратную и лазерную косметологию, пилинги, сократилось на 2% год к году, до 19,6 тыс. точек. Число парикмахерских и заведений ногтевого сервиса практически не изменилось и составило 31,9 тыс. и 39,4 тыс. соответственно. Количество салонов, предоставляющих услуги по уходу за ресницами и бровями, выросло на 3%, до 33,1 тыс., а барбершопов — на 10%, до 5 тыс.

Одновременно мастера все чаще уходят в коворкинги и работают как самозанятые, говорит Игорь Стоянов. По данным Федеральной налоговой службы, за последний год численность самозанятых в России увеличилась более чем на 3 млн человек — до 16,8 млн на конец июня 2026 года. За год реестр пополнялся в среднем на 8,4 тыс. человек ежедневно, что сделало этот режим одним из самых быстрорастущих форматов легальной занятости.

При этом спрос на услуги красоты никуда не делся, говорит Лялья Садыкова.

Согласно Росстату, в январе—июне 2026 года россияне потратили на парикмахерские и косметические услуги 179,6 млрд руб., что на 16% больше год к году. Основной прирост выручки салонов сформировало не увеличение спроса, а повышение цен. По данным статслужбы, в июле 2026 года в салонах по всей России женская стрижка подорожала на 13%, до 980,5 руб., мужская — на 16%, до 767,4 руб., маникюр — на 9,8%, до 1,5 тыс. руб. По подсчетам оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в январе—июле 2026 года число чеков в салонах красоты по всей России снизилось на 4% год к году, а медианный чек увеличился на 10%, до 1,9 тыс. руб.

Однако клиенты стали внимательнее относиться к цене и не готовы бесконечно принимать ее повышение, предупреждает Василий Михайлов. По словам Игоря Стоянова, некоторые стали реже посещать салоны. Сильнее всего это отражается на бизнес-сегменте, спрос из которого либо смещается в экономкласс, либо вовсе уходит с рынка, добавляет он.

Господин Михайлов ожидает, что сокращение рынка продолжится. Он называет это не кризисом индустрии, а взрослением отрасли, в которой будет меньше случайных проектов и больше системных игроков. Лялья Садыкова, напротив, уверена, что «мы теряем не индустрию, а ее легальную, прозрачную и платящую налоги часть».

Дарья Андрианова, Василий Берзин