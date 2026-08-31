Домашние духи

В январе—июле 2026 года производство парфюмерии в России выросло на 22,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло за счет увеличения выпуска духов на 77,1%, при этом импорт парфюмерии сократился на 10,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По итогам первой половины 2026 года производство парфюмерной продукции в РФ выросло на 22,9% год к году, до 72,3 млн упаковок, следует из данных ЦРПТ (оператор «Честного знака»). Заметнее всего — на 77,1% год к году — увеличился выпуск духов: их было произведено почти 34 млн флаконов. Например, в этой категории на 18,7% год к году, до 471,8 тыс. флаконов, возросло производство душистой воды, на 8,6%, до 128,7 тыс. штук,— парфюмерных наборов. Выпуск туалетной воды снизился на 5,6%, почти до 19 млн флаконов, одеколонов — на 5%, до 2,4 млн.

В то же время импорт парфюмерной продукции в Россию в январе—июне текущего года снизился на 10,7%, до 29 млн штук. Снижение коснулось практически всех популярных категорий: объем ввоза туалетной воды упал на 18,2%, до 7,2 млн флаконов, одеколонов — на 19,5%, до 150,7 тыс. штук, парфюмерной воды — на 6,5%, до 16,3 млн. Исключением из общей динамики стали духи, ввоз которых вырос на 7,1%, до 4,4 млн флаконов.

Рост локального производства и падение импорта позволили российским компаниям занять свыше 71% рынка, отмечает руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.

В последнее время местные парфюмеры расширяют ассортимент, выпуская на рынок новые вариации популярных ароматов по более доступной цене по сравнению с зарубежными аналогами, поясняет она. Кроме того, на фоне снижения доли нелегального оборота в парфюмерии, растет доверие к качеству продукции. У отечественных производителей появляются дополнительные стимулы для удерживания лояльной аудитории и увеличения числа повторных покупок, добавляет госпожа Михайлова.

С выводом на рынок реплик популярных парфюмерных композиций отчасти может быть связан стремительный рост производства духов, предполагает член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.

Духи традиционно содержат большую концентрацию душистых веществ и считаются более дорогим продуктом, поясняет она. Однако, как следует из данных ЦРПТ, средневзвешенная цена духов за семь месяцев составила около 1 тыс. руб., тогда как парфюмерная вода обходилась покупателям в среднем в 3,2 тыс. руб. Рынок растет за счет массовых ароматов от российских брендов, считает эксперт.

Дополнительный объем выпуска мог быть сформирован за счет заказов на контрактных мощностях, а не появления новых производителей, считает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. По его словам, изготовителей парфюмерии, имеющих собственное производство, в России не более 20. Но в последнее время в парфюмерный сегмент стали выходить производители косметики и одежды: например, в 2026 году продавать духи начал Mixit, в 2025 году такую категорию добавили в свой ассортимент ритейлеры Lime и O’stin. За счет заказов со стороны новых участников рынка объем производства и мог вырасти, предполагает он.

Снижение импорта в первом-втором кварталах 2026 года эксперты связывают с сезонностью. Петр Бобровский отмечает, что пик поставок из-за рубежа обычно приходится на четвертый квартал, при наличии складских остатков дистрибуторы и ритейлеры могут сократить ввоз в первой половине следующего года. При этом, как следует из статистики ЦРПТ, в июле 2026 года импорт парфюмерной продукции показал рост на 17% год к году, до 4,77 млн штук.

Особенно сильно выросли темпы ввоза туалетной воды — до 1,4 млн штук, на 46%.

Туалетная вода — традиционно самая популярная на российском рынке импортная категория, отмечает Анна Дычева-Смирнова. Резкий рост ввоза этой категории может быть связан как с возвращением зарубежного ассортимента, так и с приходом новых игроков, например, из стран Ближнего Востока, говорит эксперт. По ее словам, арабская парфюмерия в последнее время набирает популярность во всем мире, Россия здесь не исключение.

Виктория Колганова