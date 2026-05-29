Увидеть Сеул и похорошеть

Из Южной Кореи начали привозить не сувениры, а лучшую версию себя. Если раньше иностранцы летели в Сеул в основном за пластическими операциями, то теперь популярность набирают так называемые glow-up туры — комплексные программы преображения, которые включают уход за кожей, волосами, косметологию и консультации со стилистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Business Wire / AP Фото: Business Wire / AP

Как сообщает Reuters, поток иностранных клиентов в корейские клиники и салоны стремительно растет. Только за 2025 год их число превысило 2 млн человек. Такие поездки популярны и среди россиян — с 2022 года в стране действует безвизовый режим. Впрочем, массовыми glow-up туры пока назвать нельзя, говорит председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров:

«Южная Корея очень популярна на сегодняшний день. Туристов едет все больше и больше. Основные мотивации для поездок — это, конечно, экскурсионные программы и лечебный туризм. Путешествие с пересадкой в Китае выходит недешевым. Вместе с перелетом туры начинаются от $2 тыс. с небольшим на человека.

Сейчас летом будет небольшое затишье, а вот на осень есть программа уже с перелетом, которая включает не только Сеул, но и другие города. Бьюти-туры в Южную Корею мы готовим индивидуально под заказ, у нас есть контакты с клиниками. Конечно, в этом случае никаких групповых туров не предвидится. Длительность может быть любой, хоть на месяц».

Чтобы выглядеть как герои корейских дорам или кей-поп айдолы, многие туристы отправляются в Чхондам — один из самых престижных районов Сеула, где ведущие студии причесок и макияжа готовят звезд к съемкам и публичным выступлениям. Там туристам предлагают сотни различных процедур: от диагностики кожи головы и лазерной терапии до персонального подбора косметики и инъекционных методик.

В популярных клиниках запись часто расписана на несколько месяцев вперед. Стоимость отдельных программ может превышать 5 млн корейских вон (примерно 250 тыс. руб.). Для иностранных клиентов в Сеуле даже существуют специальные клиники и салоны с многоязычным персоналом, рассказала слушательница “Ъ FM” Анастасия, которая недавно вернулась из Южной Кореи:

«Люди доверяют корейской бьюти-индустрии, тем более сейчас она настолько продвинулась, что клиентам могут предоставить и переводчика на русский язык. Цена таких поездок тоже привлекает. Большинство процедур в Корее более доступны, чем, например, в России. Я думаю, что люди, которые приезжают в Южную Корею просто как туристы, не могут не обратить внимания на отношение к красоте у местных. Я сама видела нескольких девушек на улице, которые спокойно ходят с перебинтованными лицами, то есть у них эта тема не табуируется, а даже поощряется.

Считается достойным, если ты можешь себе позволить что-то в себе изменить и подогнать под местные стандарты красоты. Многие приезжают в страну, закупаются оптом какими-то местными сыворотками. Какое-то время назад была огромная популярность у средств с микроиглами. Ну и в целом, мне кажется, после поездки в Корею ты очень вдохновляешься их подходом к своей внешности».

Финальный штрих корейского преображения — фотосессия как у знаменитостей. После косметологов, стилистов и визажистов туристов отправляют в специальные студии, где за пару часов создают образ популярных кей-поп айдолов. Для многих именно фотографии становятся главным сувениром из поездки. Стоимость такого опыта обойдется примерно в 2 млн вон за час концептуальной съемки (около 100 тыс. руб.).

Андрей Дубков