Мужчины отсекают лишнее

Барбершопы стремительно теряют клиентов. Мужчины стали реже ходить в салоны, а если и приходят, то ограничиваются только базовым набором услуг. С начала года количество чеков в крупных сетях упало почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, подсчитали в T-банке для издания Shopper’s. При этом стоимость услуг выросла.

Клиентский поток перетекает в более демократичный сегмент, поделился основатель сети барбершопов «Пижонъ» Степан Акентьев:

«В связи с новым налоговым постановлением, которое снизило порог оборота при работе по упрощенной системе без НДС, многие компании в индустрии красоты вынуждены были поднять цены, перенести эту нагрузку на клиентов. За счет этого стоимость услуг выросла примерно на 15-20%. Но мы же понимаем, что доходы населения не изменились на 15-20% за два месяца, поэтому клиенты вынуждены ходить реже. Это действительно так.

Часть клиентов ушли в более дешевый сегмент, потому что им стало дорого. Но там произойдет все то же самое: такие салоны также попадут на НДС, и им придется повышать цены. Вариантов здесь нет. Люди стали экономить. Это еще связано с настроением клиентов. Как показывает практика, когда нет ожиданий чего-то хорошего, людям и не хочется чего-то менять, из дома выходить лишний раз. Те, кто ходил к нам раз в месяц-полтора, сейчас планирует делать это раз в семь-восемь недель».

Аналитики отмечают, что сегмент барбершопов перенасыщен. По данным сервиса «Яндекс Карты», сейчас на рынке около 10 тыс. точек. Особенно много новичков появилось в прошлом году, рост почти на 20% по сравнению с 2024-м. Лучше других себя чувствуют игроки в среднем звене, рассказал основатель сети барбершопов «Бородач» Антон Василенко:

«У нас по марту прирост +22%, то есть мы зафиксировались, у нас все было хорошо по посещаемости. Комплексный чек — где-то тысячи 3-3,5, за стрижку и моделирование бороды со всеми историями. Да, действительно, мы делаем какую-то регулярную индексацию. Обычно случается сезонный спад в феврале. Нас скорее больше беспокоит кадровый голод».

Барбершопы оказались самыми уязвимыми участниками бьюти-индустрии. На них давит не только переток клиентского трафика, но еще и дефицит рабочих рук, отметила президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляля Садыкова:

«Барбершопы, наверное, одними из первых почувствовали охлаждение потребительского спроса, потому что мужчины у нас очень быстро реагируют на изменение в ценах, а они выросли у всех. При этом в спальных районах такие салоны себя лучше чувствуют, чем в бизнес- и центральной части города, потому что там более ощутимо падение спроса и закрытий больше.

В первую очередь на падении спроса сказалась общая экономическая ситуация в стране. Ну и мужчинам легче изменить своему мастеру, нежели дамам.

Миграционный фактор тоже сказывается на барбершопах, потому что прежде в салонах работали граждане из Центральной Азии, но политика в этой сфере еще более ужесточилась. Получается, игроки рынка — заложники ситуации в том плане, что заменить мастеров некем. Отток специалистов приводит к сокращению точек».

Особенность бизнеса в сегменте мужских парикмахерских — низкий порог входа, отмечали профессионалы рынка. При покупке франшизы можно уложиться в 1,5 млн руб. Барбершопы часто открывали трудовые мигранты, а теперь они массово выставляют свои салоны на продажу. По прогнозам на этот год, прибыль будет падать. Владельцам придется держать баланс между понятной ценой и предсказуемым результатом. От планов же расширять сеть многим придется отказаться.

Светлана Белова