Роспотребнадзор прокомментировал данные о продажах крема La Roche-Posay с бензолом

Роспотребнадзор принял меры из-за сообщений о продаже на маркетплейсах крема La Roche-Posay (принадлежит французскому L’Oreal) с возможным содержанием бензола. Это следует из его публикации в Max. Ведомство направило письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием предупредить участников рынка о недопустимости реализации продукции, создающей риски для здоровья.

В апреле прошлого года проверка выявила бензол в образце крема, купленном на Wildberries. При этом аналогичный крем, приобретенный через «Еаптека», опасного вещества не содержал. Ведомство потребовало от маркетплейса ограничить продажу продукции.

Производитель L’Oreal в марте 2025 года изъял средства линейки Effaclar Duo из магазинов США после обнаружения следов бензола в одной из партий. Поводом для дополнительной проверки в России стало обращение главы комитета Госдумы по здравоохранению Сергея Леонова.